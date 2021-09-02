開學日應景！80年前珍貴老照片 重現幼兒園萌童拔河

攝影師鄧南光拍下長子鄧世光在拔河比賽中的畫面，眾多小朋友身上斜背著「襷」（和服衣帶），分為紅白兩隊，拔河比賽中團結又純真的神情超可愛。（「聚珍台灣」／「台灣古寫真上色」授權提供）

2021/09/02 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕9月1日全國國中小的開學日。台灣歷史文化組織「聚珍台灣 」指出，今年的開學日剛好也是113年前台北第一間幼稚園的開園日，分享一張年代約在1940年左右的幼稚園小童拔河照，讓不少網友直呼好可愛！

聚珍台灣1日在臉書發文指出，台灣第一個幼稚園是日本時代1897年由民間人士蔡夢熊等人設立的「台南共立幼稚園」；而台北第一個幼稚園為1900年由國語學校校長田中敬一設立的「台北幼稚園」，在1905年轉為公立幼稚園後，1907年則因經營困難而關閉。

請繼續往下閱讀...

聚珍台灣指出，到了1908年，牧師河合龜輔於撫台街二丁目成淵學校一角再次設立「私立台北幼稚園」，並在9月1日舉辦開學式。雖然總算得以長期經營，但也是相當辛苦，在1926年由愛國婦人會台灣支部接辦後挹注資源營運，園址歷經搬遷，最後落腳在表町1丁目的愛國婦人會台灣支部（今襄陽路）。

聚珍台灣表示，戰後，台北幼稚園被接收為「復興幼稚園」，輾轉落入婦聯會手中，成為「復興中小學」，後又因換地與股權移轉等因素使爭議黨產成為私產。

聚珍台灣貼出一張台北幼稚園運動會的歷史照片（約1940年），並指出這張照片是攝影師鄧南光拍下長子鄧世光參加拔河比賽的畫面，眾多小朋友身上斜背著「襷」（和服衣帶），分為紅白兩隊，拔河比賽中團結又純真的神情超可愛，另外，背景中帳篷還有「犬張子」的可愛logo，同樣引人注意。

「犬張子」為日本民俗傳說中的神獸，象徵茁壯成長的生命力，古時小孩夭折率高，而小狗生命力頑強，因此「犬張子」以狗為形象被膜拜，人們祈求寶寶像幼犬般健康成長。

貼文引起網友熱議直呼，「好珍貴的照片哦」、「好可愛」、「可愛到像用畫的」、「後面帳篷的標準字也太好看」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法