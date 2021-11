台中市府梨山辦活動藝文人士8小時上山 議員怒轟：增加參加成本

藝文人士送給市府創作曲「夢想起飛」,竟被文化局晾一邊,市議員賴義鍠轟不尊重(記者蘇金鳳攝)

2021/11/10 12:36

〔記者蘇金鳳/台中報導〕不滿中市文化局輕忽藝文人士對台中市的貢獻,國民黨市議員賴義鍠今天怒轟文化局不尊重藝文人士,不但提供錯誤訊息,讓藝文人士以為當天可往返市區,花了8小時去梨山參加活動,不得不住在梨山,增加成本,而且其所創作的「夢想起飛」的歌典,要送給市政府,文化局竟丟一旁,痛批文化局已成為「文化殺手」。

文化局表示,「夢想起飛」已於10月24日公開演出,目前因創作單位翔韻音樂舞蹈藝術中心尚在重新配唱及調整演奏,待正式版本出爐後,文化局將取得創作者授權積極推廣。此外,新聞局長黃國瑋也說,新聞局也將積極配合文化局協助推廣宣傳這首歌曲,讓更多民眾知曉。

請繼續往下閱讀...

市議會今天進行教育文化部分業務質疑,一向不在議會開口罵人的國民黨市議員賴義鍠今天怒轟文化局,根本不尊重藝文人士。

賴義鍠表示,日前文化局在梨山辦藝術亮點的文化活動,讓眾人誤以為可走台八線只要2小時就可上梨山,但台八線不通,以致於很多藝文入士花了8小時前往,只能住在當地,增加成本。

他要求文化局長陳佳君要親自跟藝文人士道歉,但是陳佳君並未道歉,更離譜的事,當天文化局在市區舉辦的藝術亮點的活動,藝文人士贈送一首自創「夢想起飛」的歌典給文化局,但文化局卻擱在一旁。

賴義鍠表示,這首公益歌曲「夢想起飛」,由陳昶志/吳啟瑞/陳莉眞作詞、江雯/陳莉眞作曲、翔韻音樂製作。

歌詞為「清晨初露和身上的汗水、化成希望的泉源。天空漸漸的甦醒亮起來、直到破曉的曙光。陽光片片灑下大地希望的種子、萌芽出盼望路。小雨滴滴滑落山谷吹響號角、讓愛循環歸善永不止息,為了你堅守崗位穿越狂風和暴雨夢想引領我飛越危險與阻饒。為了我堅守在家攜手並肩心連心一起勇敢對抗無形戰爭。you and me stick to the post患難與共齊同心、伸出雙手擁抱著希望和未來。you and me stick to the dreams安然度過天考驗、讓笑容歡樂充滿全世界。」

賴義鍠痛批如此美的歌曲,文化局竟沒有跟新聞局及觀旅局串聯,把藝文人士的好心當塑膠,痛批文化局根本是文化殺手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法