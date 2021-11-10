竹市實現一區一公托 東區公托中心完工明年1月招生

新竹市長林智堅視察東區公共托嬰中心。（市府提供）

2021/11/10 12:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今宣布，東區公共托嬰中心完工，明年1月招生，實現「一區一公托」政策。林智堅今前往視察，他說東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗，更裝設智能空氣品質監測設備，為孩子打造一片可安全探索的寧靜森林，共計可收托25名2個月至2歲嬰幼兒，師生比為1：4。

林智堅表示，新竹市生育率在各縣市當中一直名列前茅，對於幼兒的照顧、福利與教育工作一直是重點工作。竹市公有閒置空間尋覓不易，設置公共托育設施的地點需要的條件更嚴格，市府團隊仍努力尋覓適合場所，2020年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園，今年香山區公共托育家園開始招生，今東區公共托嬰中心完工、明年初招生，完成「一區一公托」最後一塊拼圖。

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社會處表示，東區公共托嬰中心向國防部租賃空間，兩層樓面積約49坪，整體設計以綠色、黃色為基底，讓人感受到活潑溫暖的氛圍，更將健康融入幼兒照顧空間，裝設智能空氣品質監測設備，除自動排氣功能外，可監測PM2.5及CO2，為幼兒健康把關。

東區公共托嬰中心依循北區及香山區公共托育家園的經驗，將東區擴大為收托25人的托嬰中心，更將托育與社福2項服務中心結合，東區社會福利服務中心就坐落於東區公托隔壁，下月起社工將進駐，提供民眾社區福利諮詢和福利服務，相信這2項服務進入社區，會讓民眾幸福更有感。

社會處表示，東區公共托嬰中心收托條件為嬰幼兒須設籍竹市，且其父母（或監護人）一方於報名登記日向前推算連續設籍竹市滿6個月以上者；入托後師生比為1：4，每人每月收費為1萬2千元，如家長收入符合準公共化補助（所得稅率低於20%），每月可再獲得4千元補助，收托序位以弱勢家庭（含低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭）為優先，名額為總收托人數之三分之一。

新竹市東區公共托嬰中心。（記者蔡彰盛攝）

新竹市東區社會福利服務中心。（記者蔡彰盛攝）

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