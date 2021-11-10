單親媽便當店遭棄單 嘉義人相挺半小時買光

吳姓業者今一早就忙著營業，很感謝熱心的網友。（記者王善嬿攝）

2021/11/10 11:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一間由單親媽開的土魠魚羹店，昨接到一男子訂購總價1380元的便當、羹品，稱去買東西返店再付款，不料店家等到晚上8點多，都沒等到人，驚覺疑被棄單，店家調閱監視器畫面並張貼上網，提醒其他店家注意，熱心網友不僅留言提供處理方法，還紛紛前往該店消費，約半小時餐點就被購買一空。

業者吳明娟說，昨天晚上跟兒子顧店，一名男客人到店裡點了6個便當、6個魚羹及單點小菜，稱要去買東西，稍後回來結帳，就沒再回來，因為點的餐點很多，原本PO網，是希望提醒店家及分送出去，結果嘉義人太熱情又好心，紛紛來店裡堅持付錢買走餐點，「揪甘心」。

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吳明娟說，已經調閱監視錄影器畫面，如果2天內該客人未出現，就打算報警處理，但若出現道歉，就會原諒他。

今前往消費的一名郭姓客人説，點了單就要拿，棄單會造成店家困擾，棄單是很不好的行為。

昨店家在「嘉義綠豆大小事」貼文，「第一次遇惡意棄單，有人還沒吃飯的嗎，不用錢，拜託幫我吃掉」，並敘述遭棄單過程，網友紛紛留言，「報警直接把這種人揪出來」、「點的便當很多耶」、「這種大單一定要先結帳」。

店家遭棄單將過程po網，熱心網友半小時就將餐點購買一空。（記者王善嬿攝）

業者將棄單過程影像貼網，提醒其他店家注意。（翻攝嘉義綠豆大小事）

嘉義市一間土魠魚羹店遭棄單，店家貼文提醒其他店注意。（翻攝綠豆嘉義大小事）

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