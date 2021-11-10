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    新北30家資收業者工安輔導初檢 僅1家合格

    堆高機駕駛座未設安全帶，是常見的缺失。（新北市政府提供）

    堆高機駕駛座未設安全帶，是常見的缺失。（新北市政府提供）

    2021/11/10 11:26

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市勞動檢查處今年針對30家資源回收業者實施專案輔導，初檢29家不合格，已限期改善，如未改善，將依職業安全衛生法處3-30萬元罰鍰。

    勞工局長陳瑞嘉說明，資源回收的作業場所時常使用輸送帶、堆高機、挖掘機等重型機具，現場又囤積大量回收物，容易使作業人員面臨機械捲夾及物料倒塌的風險。

    去年4月曾發生一起勞工遭輸送帶捲入死亡職災，今年2月一名資收廠負責人遭翻覆的堆高機壓擊致死，顯見資源回收的作業風險較高，加上業者通常為規模較小、缺乏資源的微型企業，因此選定資源回收業作為專案輔導對象，希望減少資源回收資源回收從業人員發生職業災害。

    勞檢處指出，初檢共發現59項缺失，主要型態為堆高機駕駛座未設安全帶、未設照明及方向燈，或駕駛離開時未將貨叉置於地面；另外，現場人員使用氧氣、乙炔從事熔切作業時，未確實固定鋼瓶，若不慎傾倒損壞氣閥開關，容易發生火災爆炸意外。缺失將列管追蹤改善，違者將依職業安全衛生法處3-30萬元罰鍰。

    陳瑞嘉提醒，資源回收業者通常規模較小，一般無法完全負擔安全衛生改善費用，為了鼓勵業者積極改善作業環境，勞檢處訂有「補助微型企業改善安全衛生設備作業計畫」，只要是50人以下的事業單位，且營業登記與作業地址相同，皆可提出申請，最高可補助改善費用的一半，若是增設或改善高風險預防的器械設備，單一事業單位更可獲得最高12萬元的補助，相關資訊請向勞檢處製造業科洽詢（22523299分機703至721）。

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