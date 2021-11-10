「台灣好米禮盒」網路票選 陳宗彥貼「碗粿文」為台南家鄉催票

後壁無米樂製作的古早味碗粿好吃。（擷自臉書）

2021/11/10 09:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕投票了嗎？農業委員會農糧署舉辦「台灣好米禮盒」網路人氣票選活動，競爭激烈，來自台南的中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥也為故鄉催票，在臉書貼出「碗粿文」，發動網友們來把支持台南轉成「投票」讚聲。

「台灣好米禮盒」網路票選將至13日結束，進入倒數階段競爭激烈，台南「無米樂穰滿之禮」原本暫時領居第1名，但今（10）日已被些微差距「超車」退居第2名。

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陳宗彥利用週末假日回台南，到後壁長短樹公園品嚐一下用後壁生產的稻米所製作的碗粿，他表示，這碗充滿台南後壁濃濃人情味的碗粿，除了是用崑濱伯無米樂的精神栽種，也是社區阿嬤們對土地的熱愛，每天一早在蒸籠裡蒸出來的美味。

陳宗彥說，在台南後壁的每個角落，都可以感受到芳榮米廠張美雪承襲無米樂的精神，也同時感染給社區的每一份子，無論是幼幼班的孩子還是高齡90歲的阿嬤，無論是原生在地後壁的女兒還是從其他國度來到後壁落地生根的媳婦，每個人都會用熱情的心迎接來到台南後壁的旅人。

今年台南後壁依然產出台灣好米，也特別精心將3款不同的經典稻米包裝「穰滿」之禮，印花設計為芳榮獨創，結合後壁的稻穗、蘭花、合鴨，呈現出風中搖曳、悠遊自在的意象，印刷以帶有低調光澤的紙質及金色字體，將農忙時節後收穫滿滿的朝氣蓬勃一同呈現。

後壁長短樹公園用後壁生產的稻米所製作的碗粿，滿滿撲香。（擷自臉書）

內政部次長陳宗彥（左）為台南「無米樂穰滿之禮」加持，張美雪（右）的熱情承襲推動無米樂精神。（擷自臉書）

「台灣好米禮盒」網路票選競爭激烈，台南暫居第2名。（擷自活動網頁）

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