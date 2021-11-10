為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    仁醫加班一個比一個晚！網看停車照讚「神佛級人物」

    台大婦產科名醫施景中PO出一張停車場的照片，並表示他與同事時常為了照顧患者加班，網友除了大讚他們辛苦了，也發現圖中的一輛車緊靠牆邊，了解原因後直呼根本是「神佛級人物」。（圖擷自臉書）

    台大婦產科名醫施景中PO出一張停車場的照片，並表示他與同事時常為了照顧患者加班，網友除了大讚他們辛苦了，也發現圖中的一輛車緊靠牆邊，了解原因後直呼根本是「神佛級人物」。（圖擷自臉書）

    2021/11/10 08:28

    〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中時常會在臉書分享生活點滴，他今晨PO出一張停車場的照片，並表示他與同事時常為了照顧患者加班，網友除了大讚他們辛苦了，也發現圖中的一輛車緊靠牆邊，並詢問車門無法開要怎麼下車，施景中透露，該名同事非常客氣，總是把車緊靠牆角，自己從副駕下車，讓網友直呼根本是「神佛級人物」。

    施景中今晨近1點在臉書發文分享一張停車場的照片，並透露他與另一名人稱「X叔叔」的血液科醫師時常在醫院加班，甚至會互相打趣誰比較早下班，曾經施景中雖然準時下班，後來又回醫院接生，讓「X叔叔」以為當天比施還早下班。

    昨日施景中到醫院接生，凌晨要離開時則是發現「X叔叔」的車還在，讓他想起曾問過對方為何為什麼加班到這麼晚？當時對方回應，因為不忍心那些血液病的小孩，所以總是盡他所能，假日加班也在所不惜。有時施景中假日到醫院接生，也總是能看到「X叔叔」的車還是停在那裡。

    網友看到發文紛紛留言直呼「現實版仁醫」、「人心仁術，感謝你們的付出」、「在大醫院門診的醫生，每天都要看上百的病人，真的不是只為了賺錢，而是為了救人」、「真心祝福好人一生平安」，也有網友留意到畫面中的車是國產車，留言表示「真的是很樸實的代步車」、「都是很有年紀的車，兩位醫師都很務實」、「我家的車也是MPV」等。

    另有網友則是發現，其中一台車的左邊緊靠牆邊，留言表示「看他停車方式就知道是非常nice」、「很好奇左車如何上下車… 他也太禮讓了吧」，對此施景中也回應「他就是這樣客氣的人，總是把車停到牆角邊，然後自己從副駕的位子走出來」，讓網友讚嘆「好貼心的人」、「左邊那台車真的很搶鏡⋯這種上下車法是神佛級之人物吧」，也有人建議「左車用倒車方式停車就可以了」、「其實他可以考慮倒車入庫」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港醫強忍腹痛看診不幸逝世 10年後兒在台開業繼承衣缽
    2021/03/14 19:17

    港醫強忍腹痛看診不幸逝世 10年後兒在台開業繼承衣缽
    美國仁醫耶誕節賀卡藏善心 200名患者逾1800萬醫療費不收了
    2021/01/06 13:29

    美國仁醫耶誕節賀卡藏善心 200名患者逾1800萬醫療費不收了

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    醫師花8小時挪造口5公分 病人、家屬如獲新生
    2019/01/24 12:27

    醫師花8小時挪造口5公分 病人、家屬如獲新生
    霸氣免錢！家屬放棄治療... 任性醫師帶嬤回醫院治癒
    2018/10/21 14:49

    霸氣免錢！家屬放棄治療... 任性醫師帶嬤回醫院治癒

    New Focus Lv2超質型
    仁醫師賴力行回饋家鄉仁愛 百萬獎金全部捐作長照基金
    2018/07/06 16:28

    仁醫師賴力行回饋家鄉仁愛 百萬獎金全部捐作長照基金
    百歲仁醫楊思標 畢生積蓄6000萬全捐醫院
    2018/03/23 17:32

    百歲仁醫楊思標 畢生積蓄6000萬全捐醫院
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播