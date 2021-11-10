仁醫加班一個比一個晚！網看停車照讚「神佛級人物」

台大婦產科名醫施景中PO出一張停車場的照片，並表示他與同事時常為了照顧患者加班，網友除了大讚他們辛苦了，也發現圖中的一輛車緊靠牆邊，了解原因後直呼根本是「神佛級人物」。（圖擷自臉書）

2021/11/10 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中時常會在臉書分享生活點滴，他今晨PO出一張停車場的照片，並表示他與同事時常為了照顧患者加班，網友除了大讚他們辛苦了，也發現圖中的一輛車緊靠牆邊，並詢問車門無法開要怎麼下車，施景中透露，該名同事非常客氣，總是把車緊靠牆角，自己從副駕下車，讓網友直呼根本是「神佛級人物」。

施景中今晨近1點在臉書發文分享一張停車場的照片，並透露他與另一名人稱「X叔叔」的血液科醫師時常在醫院加班，甚至會互相打趣誰比較早下班，曾經施景中雖然準時下班，後來又回醫院接生，讓「X叔叔」以為當天比施還早下班。

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昨日施景中到醫院接生，凌晨要離開時則是發現「X叔叔」的車還在，讓他想起曾問過對方為何為什麼加班到這麼晚？當時對方回應，因為不忍心那些血液病的小孩，所以總是盡他所能，假日加班也在所不惜。有時施景中假日到醫院接生，也總是能看到「X叔叔」的車還是停在那裡。

網友看到發文紛紛留言直呼「現實版仁醫」、「人心仁術，感謝你們的付出」、「在大醫院門診的醫生，每天都要看上百的病人，真的不是只為了賺錢，而是為了救人」、「真心祝福好人一生平安」，也有網友留意到畫面中的車是國產車，留言表示「真的是很樸實的代步車」、「都是很有年紀的車，兩位醫師都很務實」、「我家的車也是MPV」等。

另有網友則是發現，其中一台車的左邊緊靠牆邊，留言表示「看他停車方式就知道是非常nice」、「很好奇左車如何上下車… 他也太禮讓了吧」，對此施景中也回應「他就是這樣客氣的人，總是把車停到牆角邊，然後自己從副駕的位子走出來」，讓網友讚嘆「好貼心的人」、「左邊那台車真的很搶鏡⋯這種上下車法是神佛級之人物吧」，也有人建議「左車用倒車方式停車就可以了」、「其實他可以考慮倒車入庫」。

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