水生動物疫病權威 屏科大陳石柱獲「國家產學大師獎」

陳石柱（前右3）研空生涯37年，作育國內水產動物人材無數。（屏科大提供）

2021/11/09 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學獸醫學院院長陳石柱有「水生動物的疾病專家」美譽，他不僅開創國內經濟水生動物疾病管理電子化資訊系統，還媒合國際藥廠於屏科大設立「施懷哲維克動物疫苗及生技產品研發中心」並進一步在屏東農業生物科學園設立亞洲唯一的「動物疫苗研發中心」，在研究及實務和培養下一代皆貢獻斐然，榮獲今年「國家產學大師獎」殊榮，近期將到總統府接受總統蔡英文頒獎。

家中曾養殖豬及吳郭魚的陳石柱，原本抱持著至少能幫家裡的動物看病，進而就讀當時還是屏東農專的獸醫科，在畢業後還短暫到鄉公所擔任公職獸醫，後來回到屏科大任教，至今獸醫生涯已37年，更是國內水生動物疫病權威。

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屏東是養殖水產大縣，近年極端氣候下極易生疫病，從病理室出身的他，秉持農家子弟的勤奮踏實，參與台灣各縣市防疫機構的養殖水生動物疾病診斷、預防與治療等獸醫研究與教學及服務，不論在「食用性」的水產養殖業或「賞玩性」觀賞魚養殖產業皆深入鑽研防疫作為。

陳石柱為台灣養殖水生動物業者及政府釐清台灣10種以上首次爆發傳染疫病的病因，開發出快速檢測及鑑別技術平台，並在逐漸極端的氣候下，協助農委會動植物防疫檢疫局將經濟水生動物疾病管理資訊e化建立資料庫，現已有11萬筆資料，讓各地水生動物獸醫皆能迅速分析並治療甚至預防，提昇產質及產量。

陳石柱不諱言指出，水生動物的獸醫相對犬貓來說是相對冷門，但他媒合動物疫苖國際大廠法國維克前來屏科大設立研究中心，更進一步在屏東農業生物科學園區設立亞洲地區唯一的「動物疫苗研發中心」，不僅能留住人材，更能開創台灣在疫苖開放的一片天。

除病理外，陳石柱也致力於優勢水族（觀賞魚）繁養生物技術、觀賞魚運輸行銷、觀賞魚水族疾病防治、生產醫學等領域投入研究，還替錦鯉打晶片，溯源確認種源，也透過人脈媒合國際權威的挪威生命科學大學、英國斯特靈大學、美國康乃爾大學、日本宮崎大學及日本東京海洋大學等大學魚類疫苗與免疫領域師資，成立「觀賞魚科技國際學位碩博專班」。為台灣精緻農業「觀賞魚科技」帶來嶄新的契機。

陳石柱自2012、2013年獲得教育部彈性薪資評審為「農生技醫護類特殊優秀頂尖教師」、國家醫療產業策進會「2012第九屆國家新創獎」後，再於2017年榮獲第41屆全國十大傑出農業專家的肯定，如今當選國家產學大師獎，實至名歸，他對獲獎感到謙虛，認為有一步一腳印的努力，就有機會，也盼有更多學子接棒投入這個台灣在亞洲甚至世界名列前茅的水產動物行列。

陳石柱（左2）正透過掃描已注入晶片的魚辨別種源。（記者陳彥廷攝）

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