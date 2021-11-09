推拿師趁機摸女患者私處 桃市衛生局清查：他是密醫！

桃市衛生局今年9月接獲檢舉，表示有中醫診所的推拿師趁診療期間猥褻女患者，經查這名伸狼爪的推拿師竟是個密醫，至於違法聘僱他的診所負責人也因違反醫療法裁罰。（記者陳恩惠攝）

2021/11/09 22:08

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市衛生局月餘前接獲檢舉，指女性友人腰部及腳踝因傷前往大園區某中醫求診，醫師診脈後，將她的傷科療程處方籤交由男推拿師，不過卻在推拿治療過程中，對方未經同意就脫下她的外褲，還不斷碰觸私密處，令她不舒服且覺得受辱；推拿師於調查時辯稱「脫褲是為了幫她檢查骨盆是否歪斜，碰觸私密處則是調理尾椎所需」，但清查發現，原來推拿師是密醫，除違反醫師法、另涉強制猥褻罪10月間函送桃園地檢署，聘僱密醫的中醫診所也依違反醫療法裁罰。

醫事管理科長陳效君表示，今年9月10日接到檢舉陳情，表示有女患者在中醫診所治療時，不但遭推拿師強行脫下褲子，還在推拿過程中多次碰觸女子私密處等情，於是展開調查，經多方查證，確認這名推拿師根本未具有醫事人員的資格，卻執行醫療業務，依違反醫師法函送法辦，最高可處5年以下有期徒刑，得併科最高150萬元罰金；事後執業中醫師立刻與推拿師切割，卻也遭衛生局人員發現這間中醫診所內有通道，可與推拿師所處的民俗調理處相通，證實推拿師受雇於中醫診所，因此診所負責人也因違反醫療法裁處。

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陳說明，中醫師須親自診治病人及執行傷科推拿，未具醫師資格者不得執行醫療業務。另依據民俗調理業管理規範及民俗調理人員工作倫理守則規定，傳統整復推拿人員執行業務場所不得設於醫療機構，且不得執行損傷整復、整脊整骨、針灸、傷科推拿等矯治的醫療行為，如發現有違反各醫事人員法規情事，將依法送辦。

她提醒，民眾如有筋骨損傷治療矯正等需求，應尋求合格專業中醫師提供「中醫傷科推拿」醫療服務，建議可選擇有政府立案、開放式或有錄影監視設備的推拿場所，對於未徵求同意而實施的醫療行為或民俗調理，應立刻向推拿、調理人員拒絕或制止。如對民俗調理項目有疑問，可至「衛生福利部中醫藥司民俗調理專區」查詢規範及資訊，或向衛生局檢舉及查詢。

她也呼籲民俗調理人員，提供服務時應注意幫民眾於必要的身體部位使用毛巾或其他物品進行覆蓋，並於執行業務前，事先取得民眾同意，避免爭議。

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