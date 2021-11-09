物價上漲！中市議員憂影響營養午餐品質 要求提高預算補助

物價上揚，台中市議員黃馨慧擔心影響營養午餐品質，要求提高預算補助。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/09 19:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕原物料齊漲，台中市議員黃馨慧擔心營養午餐品質，她指出，扣除人事、廚具燃料費，僅7成用於菜肉食材採購，市府可以編列3.5億加碼抽獎，學生食安及健康的營養午餐「加碼5元」，每年編列補助經費2.5億。在市庫財稅收入創史上新高，應該滾動檢討午餐費結構、提高預算補助，真正為學生把關營養午餐質與量。副市長令狐榮達說，這涉及預算編列及財源籌措，會再請教育局審慎研議。

市議員黃馨慧今天在市議會說，全台營養午餐費用，偏鄉到都市從17元到60元不等、支出成本大致可分為「設備燃料及人事費」佔30％、「菜肉食材費」佔70％，因為沒有「午餐專法」統管，營養午餐費高低，端看地方政府「財政優劣」和「預算要不要花在刀口上」。

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她指出，中央主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63％，是8年半以來最大漲幅。重要民生物資CPI年增率3.31％，也創下近3年新高。豬肉、醬油、沙拉油等漲幅平均都超過5％，尤其主要食用量的豬肉更漲7.75％，創6年半新高。

黃馨慧指出，台中稅收478億創史上新高，攸關本市學生食安健康的營養午餐「5元加碼補助」編列2.5億，居然還比「購物節」加碼抽獎3.5億還少？今年全球原物料大漲1成到數倍不等，午餐食材費用變薄，市府所謂維護午餐品質六大政策會不會變質？

另外，依「學校衛生法」第23-1條，規定「40個班級以上的學校設置1名營養師」。年初統計，全台180萬學童、僅538名學校營養師，比例是1比3345。台中編列65位營養師，一位營養師要負責4600名學生食安，早就超過「照顧40班」規定，人力顯有不足。

教育局說，台中市已依學校衛生法足額進用校園營養師65名，負責全市學校午餐菜單審核及認輔全市學校，每年不定期到校進行午餐輔導，及協助教育局進行午餐稽查工作，確保校園師生午餐「食」的安全與健康。

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