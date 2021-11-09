桃市草漯重劃統包工程完工 飼料桶造型溜滑梯民眾驚呼「好刺激」

水之丘公園內以埤塘飼料桶造型打造的溜滑梯，3種高度分別適合高、中高、低年級及幼兒園小朋友，刺激感十足。（桃市府工務局提供）

2021/11/09 17:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區草漯第1、3、6整體開發單元市地重劃統包工程完工，區內打造2座主題公園「水之丘」、「風之谷」，其中，水之丘公園的埤塘飼料桶造型溜滑梯，民眾試玩後驚呼「好刺激」，卻也不免擔心安全問題；對此，桃市府工務局長賴宇亭表示，溜滑梯以分齡設計3種不同高度，並通過安全遊具認證，預計1週內完成警語加設，提醒小朋友及家長落實分齡使用並遵守使用規則。

草漯重劃區1、3、6期為公辦，4、5區自辦，1、3、6統包工程總面積147公頃，可建築用地83.2公頃、公共設施空間64.8公頃，工程經費約39.4億元，施作道路鋪面、LED智能路燈、滯洪池、公園、汽機車停放空間、橋梁、綠帶及共同管道等。

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桃園市長鄭文燦今天出席完工典禮時表示，草漯重劃工程以綠色、韌性、循環、智慧原則打造，納入共同管溝、LED智慧路燈、滯洪防災、循環經濟等設計，過去的農村、埤塘、溪流經改造後變身成田園城市，也是目前鄉村型重劃的典範，而區內2座特色公園，「水之丘」以埤塘特有的飼料桶造型打造溜滑梯，「風之谷」設置親水砌石平台及生態景觀池，並串聯無障礙步道系統，將是草漯居民新的休閒去處。

民眾今天試玩3種不同高度、宛如滑水道的溜滑梯，最高的近3層樓高，刺激度不下桃園區風禾公園溜滑梯；賴宇亭表示，溜滑梯已經過安全遊具認證，近年台灣還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）建議，推廣遊具能有一些刺激、挑戰及冒險性，「水之丘」公園內的溜滑梯，3種高度分別適合高、中高、低年級及幼兒園小朋友，希望小朋友及家長落實分齡使用並遵守安全守則。

觀音區草漯第1、3、6整體開發單元市地重劃統包工程完工，區內打造2座主題公園「水之丘」、「風之谷」。（記者鄭淑婷攝）

水之丘公園內以埤塘飼料桶造型打造的溜滑梯，3種高度分別適合高、中高、低年級及幼兒園小朋友，刺激感十足。（記者鄭淑婷攝）

水之丘公園內以埤塘飼料桶造型打造的溜滑梯。（記者鄭淑婷攝）

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