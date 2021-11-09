資深股民「阿土伯」今豪擲1億 不為投資為這事

桃園市長鄭文燦（左二）再三感謝阿土伯（右二）照顧消防弟兄，斥資上億元購買各式消防救災車。（記者陳恩惠攝）

2021/11/09 14:44

〔記者陳恩惠／桃園報導〕資深股民「阿土伯」李金土今天又來桃園了！上午出席八德區防災教育館舉辦的「消防車輛聯合捐贈典禮」，這回他不僅只捐1輛救護車，而是斥資上億元購置22輛各式消防救災車，分別贈予桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣等5縣市消防局，充實各縣市災害搶救能量。

其中桃園市因阿土婆、李家的媳婦和女婿皆是桃園人，占了姻親之便，在5縣市中獲得數量最多的各式消防救災車共12輛，包含小型水箱消防車5輛、指揮幕僚車1輛、小型化災處理車2輛及幫浦消防車4輛，捐贈車輛種類多元，完整提高了桃園市救災所需能量。

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市長鄭文燦表示，大家認識的阿土伯是代表股市菜籃族發聲的李金土，公司企業若經營得好就按讚、做不好就糾正，但他不為人知的另一面是個挺警消、愛台灣的阿土伯，除了擔任義警大隊長逾50年，每年還默默地捐贈許多消防救護車輛，將辛苦賺來的錢，花在消防弟兄的身上，也感謝他捐贈具高度機動性、便於在市區狹小巷弄救災的小型水箱車、能在大型救災現場成為指揮所的指揮幕僚車、小型化災處理車和幫浦消防車。

阿土伯笑著說，為了參加今天捐贈的活動，整晚高興得睡不著，今天選在桃園舉辦捐贈儀式，主要還是因為桃園市有許多親戚朋友，不但老婆是桃園人、女婿、媳婦也都是桃園人，常聽他們談起市長鄭文燦很認真，讓百姓覺得感動又感心，希望鄭文燦可以更上一層樓。

對於媒體詢問我國股市是否能在今年上看2萬點？談起股市，阿土伯嚴肅地表示，股票要投資才會賺錢，如果只想要做投機，保證一定會賠錢，至於年底股票是否上看2萬點很難說，他也不敢打包票，擔心會害到人，所以他經常勸別人要投資不要投機，保證能賺大錢，「若是投資還賺不到錢，可以去找我」。

資深股民「阿土伯」李金土斥資上億元購置22輛各式消防救災車，其中捐贈給桃園市的2輛採用歐系賓士車原廠底盤，提供性能較高及更為精良的搶救設備的小型水箱車及1輛指揮幕僚車到貨了。（記者陳恩惠攝）

資深股民「阿土伯」李金土（左三）斥資上億元，購置22輛各式消防救災車，分別贈予桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣等5縣市消防局，充實各縣市災害搶救能量，桃園市長鄭文燦感謝阿土伯將辛苦賺來的錢，花在消防弟兄身上。（記者陳恩惠攝）

阿土伯（前排左六）今天斥資上億元，購置22輛各式消防救災車，包括桃園市長鄭文燦（左五）、消防署長蕭煥章（右四），以及受贈的基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣等5縣市消防局高層皆出席。（記者陳恩惠攝）

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