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    東北季風下的受災戶 損失求償無門

    預防電線配件鏽蝕，台電公司派員逐桿加強沖洗礙子。（記者黃淑莉攝）

    預防電線配件鏽蝕，台電公司派員逐桿加強沖洗礙子。（記者黃淑莉攝）

    2021/11/09 14:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕這幾天東北季風增強，雲林沿海地區頻傳跳、停電，麥寮有4村數千戶受影響，民眾怨聲載道；台電公司表示，這幾天麥寮停電是因東北季風強勁造成導線接頭被吹落，接到通知後即人前往搶修。

    週日東北季風增強，這幾天各地明顯感受到天氣轉冷，麥寮地區民眾不只感受到天氣變冷，還因風勁變強飽受停電、跳電之苦。

    麥寮鄉民代表吳明宜指出，只要東北季風開始吹，麥寮地區停電問題頻傳，這已是長久來的問題，昨天下午竹東北季風變強，她就接到許多村民反應住處附近停電，要求盡快恢復供電，更嚴重是因無預警突然停跳電，部分家電用品損壞，民眾求償無門。

    台電北雲巡修課長高萌伸表示，昨天停電地區有海豐、後安、麥津、三盛等區域，受影響用戶約3000戶，主要是因電線被強風吹落，接到通報立即派員前往搶修。

    高萌伸指出，電力設備長久來日照雨淋容易劣化，加上台西、麥寮因地形關係，東北季風增強時鹽、塵害特別嚴重，導致鐵配件、導線接頭易鏽蝕、故障，強風吹就造成斷線、開關跳脫等情況。

    高萌伸說，為預防鏽蝕，台電公司派人員逐桿沖洗礙子；至於理賠部分，強風、颱風、雷擊都屬天然災害，台電無法理賠。

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