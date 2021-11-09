三多非營利幼兒園揭牌 屏縣2歲至學前入園率達7成

屏東縣三多非營利幼兒園熱鬧揭牌。（記者羅欣貞攝）

2021/11/09 13:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府積極設置非營利幼兒園以落實「全齡照顧─幼兒國家一起養」政策，今天（9日）上午舉辦「屏東縣三多非營利幼兒園」揭牌典禮；縣府統計，目前全縣2歲至入國民小學前幼兒入園率已達7成。

三多非營利幼兒園核定招收2歲至入國民小學前幼兒共2班60名幼兒，透過公開招標評選方式，由「社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會」得標。

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屏東縣長潘孟安表示，九如鄉包括九如與後庄2所國小均有附設幼兒園，其中三多國小學區內三塊村及大坵村，因尚無設置公共化幼兒園，為落實擴大公共化幼兒托育及減輕家長的經濟負擔，屏東縣政府選定三多國小設置非營利幼兒園，由於三多國小已無閒置空間，經爭取經費新建一層樓共5間教室的幼兒園園舍，總計經費2126萬元，建築物設計以安全健康、友善場域、樂活成長及資源共享4大目標為主軸概念，提供幼兒健康成長的教保環境。

就讀非營利幼兒園第一胎收取2500元，第2胎收取1500元，第3胎以上子女、低收入、中低收入戶免繳費用，以減輕家長育兒之負擔。為讓家長安心工作，非營利幼兒園收托服務時間可配合家長需求，服務時間為上午8時至下午5時，寒、暑假正常上課，並提供延長照顧服務，滿足家長托育需求。

屏縣府指出，為確保非營利幼兒園教保服務品質及重視家長意見與需求，對於承接之公益法人設有審核、評鑑及績效考評機制，家長滿意度也列入評鑑項目，另教學正常化，課程具在地文化特色，以平等尊重、社區互動、專業整合及公私協力為核心價值，並依照幼兒的年齡與需求，設計適合幼兒學習的課程。

教育處表示，屏東縣2至5歲幼兒數為2萬1387人，110學年度屏東縣新設立6園非營利幼兒園共增加468名供應量，屏東縣非營利幼兒園數達20園（含分班），屏東縣110學年度公共化幼兒園供應量8661名幼兒，私立幼兒園供應量1萬3967名幼兒，2歲至入國民小學前幼兒入園率已達7成；屏東縣政府規劃111學年度再新設立2園非營利幼兒園共增加256名供應量，屆時非營利幼兒園達22園（含分班）大幅提升屏東縣公共化教保服務量。

小朋友們開心和縣長潘孟安玩遊戲。（記者羅欣貞攝）

三多非營利幼兒園環境新穎舒適。（記者羅欣貞攝）

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