今年官田菱角價格好！產地28元/ 1台斤 台北批發價50元/1公斤

官田菱角品質好。（記者楊金城攝）

2021/11/09 11:49

〔記者楊金城／台南報導〕「菱鄉」台南官田的菱角今年特別的不一樣，官田區農會帶領7位農民申辦產銷履歷，上月30日通過產銷履歷集團驗證，從源頭到採收讓消費者食在更安心，官田菱角產季到12月，新鮮好吃趁現在。

官田區是全台最大的菱角產區，今年栽培約300公頃，產量約4千公噸，佔全國9成，產季可到12月，農糧署南區分署呼籲消費者把握菱角產季，購買品嘗有履歷驗證，安心可溯源的優質菱角。

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官田農會今年向農糧署爭取將菱角納入台灣良好農業規範品項，輔導農會自營菱角田和7位農民的菱角田共5公頃，在10月20日通過產銷履歷驗證，提升菱角的身分及品質，也提高年輕人回鄉打拚菱角產業的意願。

農糧署南區分署長羅正宗表示，產銷履歷即是農產品從田間至餐桌的過程，除了記錄生產過程及安全用藥外，再加上公正的第三方辦理檢驗。取得驗證之農產品其標章上註記有農產品名稱、驗證機構、追溯號碼等，消費者以手機掃描標章上二維條碼，可以獲得生產者及生產資訊，層層把關維護消費者權益。

官田農會總幹事林定億說，通過產銷履歷的5公頃菱角田，水質、土壤、用藥、菱角仁都要通過驗證，推動產銷履歷在保護菱角田生態環境、保護水雉，提高菱角品質、穩定產量增加菱農的收入、確保民眾食安，希望未來以此5公頃示範田推動更多菱角田加入產銷履歷。

目前官田菱角在台北的批發價1公斤50元，產地盤商收購價也有1台斤28元的價位，優於去年同期。

官田農會的菱角棕、菱角排骨、菱角豬腳、菱角粿、蒸氣菱角等菱角料理美食，也是農會明星產品，林定億說，有了產銷履歷身分證的的菱角，值得肯定和消費者支持。

官田菱角產季到12月，新鮮好吃趁現在。（記者楊金城攝）

農糧署副署長姚志旺（中）、南區分署長羅正宗（左）及官田區農會總幹事林定億（右）稱讚獲得產銷履歷認證的官田菱角品質好。（南區分署提供）（記者楊金城攝）

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