為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今年官田菱角價格好！產地28元/ 1台斤 台北批發價50元/1公斤

    官田菱角品質好。（記者楊金城攝）

    官田菱角品質好。（記者楊金城攝）

    2021/11/09 11:49

    〔記者楊金城／台南報導〕「菱鄉」台南官田的菱角今年特別的不一樣，官田區農會帶領7位農民申辦產銷履歷，上月30日通過產銷履歷集團驗證，從源頭到採收讓消費者食在更安心，官田菱角產季到12月，新鮮好吃趁現在。

    官田區是全台最大的菱角產區，今年栽培約300公頃，產量約4千公噸，佔全國9成，產季可到12月，農糧署南區分署呼籲消費者把握菱角產季，購買品嘗有履歷驗證，安心可溯源的優質菱角。

    官田農會今年向農糧署爭取將菱角納入台灣良好農業規範品項，輔導農會自營菱角田和7位農民的菱角田共5公頃，在10月20日通過產銷履歷驗證，提升菱角的身分及品質，也提高年輕人回鄉打拚菱角產業的意願。

    農糧署南區分署長羅正宗表示，產銷履歷即是農產品從田間至餐桌的過程，除了記錄生產過程及安全用藥外，再加上公正的第三方辦理檢驗。取得驗證之農產品其標章上註記有農產品名稱、驗證機構、追溯號碼等，消費者以手機掃描標章上二維條碼，可以獲得生產者及生產資訊，層層把關維護消費者權益。

    官田農會總幹事林定億說，通過產銷履歷的5公頃菱角田，水質、土壤、用藥、菱角仁都要通過驗證，推動產銷履歷在保護菱角田生態環境、保護水雉，提高菱角品質、穩定產量增加菱農的收入、確保民眾食安，希望未來以此5公頃示範田推動更多菱角田加入產銷履歷。

    目前官田菱角在台北的批發價1公斤50元，產地盤商收購價也有1台斤28元的價位，優於去年同期。

    官田農會的菱角棕、菱角排骨、菱角豬腳、菱角粿、蒸氣菱角等菱角料理美食，也是農會明星產品，林定億說，有了產銷履歷身分證的的菱角，值得肯定和消費者支持。

    官田菱角產季到12月，新鮮好吃趁現在。（記者楊金城攝）

    官田菱角產季到12月，新鮮好吃趁現在。（記者楊金城攝）

    農糧署副署長姚志旺（中）、南區分署長羅正宗（左）及官田區農會總幹事林定億（右）稱讚獲得產銷履歷認證的官田菱角品質好。（南區分署提供）（記者楊金城攝）

    農糧署副署長姚志旺（中）、南區分署長羅正宗（左）及官田區農會總幹事林定億（右）稱讚獲得產銷履歷認證的官田菱角品質好。（南區分署提供）（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南菱角因雨災減產 爭取農委會補助
    2021/10/21 17:31

    台南菱角因雨災減產 爭取農委會補助
    台南官田菱角節23日登場 吃菱角、遊菱鄉正當時
    2021/10/14 21:22

    台南官田菱角節23日登場 吃菱角、遊菱鄉正當時

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    未受乾旱衝擊 台南官田菱角今年面積298公頃
    2021/09/02 14:45

    未受乾旱衝擊 台南官田菱角今年面積298公頃
    台南官田菱角仁180元/斤熱銷 缺工又缺貨
    2020/11/04 12:29

    台南官田菱角仁180元/斤熱銷 缺工又缺貨

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播