議員建議以「舉重女神」之名闢路 饒慶鈴：樂觀其成

方賢仁建請縣府以「舉重女神」命路名表功蹟，饒慶鈴回覆若獲同意，樂觀其成。（台東縣政府提供）

2021/11/09 10:44

〔記者陳賢義／台東報導〕「舉重女神」郭婞淳戰功彪炳，征戰國內外大小賽事攻無不克，更是女子舉重59公斤量級世界紀錄保持人，還屢屢代表台東縣出賽，台東縣議員方賢仁對於她的顯赫戰績讚不絕口，今在總質詢建議縣府能比照已故十項鐵人楊傳廣為郭闢建一條「婞淳路」，台東縣長饒慶鈴樂觀其成，願與郭婞淳商談後續。

縣政總質詢賡續，方賢仁起身質詢即對郭婞淳勇奪得2020東京奧運舉重女子59公斤量級金牌讚譽有加，因而建議縣府除了在賽後加碼頒予100萬元獎金，應再給予最高榮譽的獎勵，望能比照60年前的已故十項鐵人楊傳廣，以郭婞淳之名闢路命名，讓其不屈不撓、勇於挑戰的精神都能深植人心起而效法，為台東打造更多的可能。

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饒慶鈴表示，有關此事之前就與郭母商談過，但仍要尊重郭婞淳的個人意願，要以她的名字來闢路命名，對縣府而言並非難事，但本人同意與否最重要，會與郭婞淳再商談，若獲同意就能著手辦理。

方賢仁表示，目前縣府在市地重劃區開闢2條新道路，這2條道路名稱可以擇一以郭婞淳命，畢竟相隔60年，台東難得再出現1位奧運得牌選手，實至名歸值得紀念。

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