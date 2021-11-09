富貴角13.8度各地現入秋最低溫 明起轉乾冷

東北季風影響，氣象局發布陸上強風特報，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風。（中央氣象局提供）

2021/11/09 08:56

〔記者陳心瑜／台北報導〕入秋最強冷空氣報到，今天上午平地最低溫為新北市富貴角13.8度，今天北台灣全天感受涼冷、東部偏涼，中南部清晨較冷、留意日夜溫差，東北季風將持續影響至週六。今天水氣已較昨天明顯減少，將持續轉為乾冷，預估這波冷空氣最低溫會出現在週四清晨，中部以北及東北部地區低溫降至13至14度。

中央氣象局預報員官欣平表示，今天各平地測站都出現入秋以來最低溫，依序為新北市富貴角13.8度、台中市大甲14.0度、新北市五股14.0度。台北測站則是16.6度。

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官欣平表示，今天海拔3千公尺以上高山可能出現路面小範圍的結霜，但降雪機率因水氣較少，賞景機率較低。

氣象局表示，今天水氣較昨天減少，但北部依然多雲，今天迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，平地大多為晴到多雲，明天水氣將持續減少轉為乾冷；氣溫部分，北部及東北部地區約15、16度，中南部及花東地區17至19度；預測高溫，北台灣及宜蘭18、19度，花東21至23度，整天偏涼；中南部仍有26至28度，嘉義以南可見陽光，白天仍舒適溫暖，清晨日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物。

今天由於東北風明顯偏強，今天台南以北、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪；今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪；明天基隆北海岸及東北部地區有長浪發生的機率，海邊活動須留意。

官欣平表示，後天週三轉為乾冷，週三至週五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；雲量減少影響，週四清晨輻射冷卻效應較明顯，中部以北及東北部地區低溫降至13至14度，沿海空曠地區可能僅11或12度，中南部留意日夜溫差大。

降雨部分，週三東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週四、週五東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週六起東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，

週六東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，週六至下週一北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二至週四東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天各平地測站都出現入秋以來最低溫，此全台主要測站溫度數值。（中央氣象局提供）

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