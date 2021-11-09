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    術後縫合竟交醫學系大二生 還被爆曾尾隨學姐進女廁

    手術示意圖。（資料照，記者翻攝）

    手術示意圖。（資料照，記者翻攝）

    2021/11/09 08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕上個月有成功大學學生爆料，「如果說你今天到了某南霸天的醫學中心」動手術，卻發現幫你縫合的是大二學生，那麼各位會怎麼想？沒想到當事人跳出來回嗆「我實力就是一切」，態度相當高調，卻遭其他網友爆料曾尾隨學姐進女廁，如今風波愈演愈烈。

    網友在「Dcard」表示，某南霸天的醫學中心集結各式醫學權威與手術人才，假如你到此動手術會非常放心，但當你從手術房醒來後，發現身邊的醫師格外年輕，一問之下才知道，他是連國考都沒有考過的大二學生，手術的縫線就是他幫你縫的，「那麼各位會怎麼想呢？」是會覺得這裡的學生非常強，還是會再也不敢來這邊呢？

    這篇文章引起網友議論，沒想到當事人直接跳出來嗆聲「我實力就是一切」，還說假如學長姐不滿意，想用rules來打壓，「有本事，你給我看看你的實力，把我放倒」、「沒本事就閉嘴」。目前除了大二參與開刀的爭議外，這名學生還被網友起底，先前曾尾隨同實驗室的學姐進女廁，讓其他網友不禁擔心品行問題，有網友就質疑未來他若當上醫師，是否可能偷拍醫護人員或病人，引起議論。

    網友發文爆料。（圖翻攝自「Dcard」）

    網友發文爆料。（圖翻攝自「Dcard」）

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