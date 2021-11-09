成大醫學系大二生被爆進行縫合手術 校方：主治醫師現場指導下進行

成功大學醫學系一名大二學生被爆進醫院手術房替病患進行縫合手術，事情曝光後該生還嗆學長姐「我實力就是一切」、「沒本事閉嘴」等。（資料照）

2021/11/09 11:16

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學醫學系爆出讓一名大二學生進醫院手術房替病患進行縫合手術，事情曝光後該生還嗆學長姐「我實力就是一切」、「沒本事閉嘴」等。校方表示，醫學系教學係在學生的學習過程中，透過「習醫之道」課程，由臨床老師安排觀摩並熟悉臨床醫療作業，該名學生係在此規範下學習，學生「代刀手術」不是事實，術後傷口縫合是在主治醫師現場指導下進行。

校方表示，據指導主治醫師所述，該名學生已在課程安排下於臨床觀摩學習1年，整個暑假也幾乎都在醫院外科見實習，並在主治醫師、手術室專責護理師及開刀房護理師的指導下，學習刷手，無菌概念及如何當稱職的助手，該生在部分手術過程擔任第3助手，以就近觀摩學習，手術過程及行為皆為主治醫師主導並執行。

請繼續往下閱讀...

校方指出，醫師的養成是師徒制，也跟醫學教育的精神相符合，病人來教學醫院接受的是一個醫療團隊的治療，這個團隊包括醫護人員與醫學生在內，這個團隊成員的所有治療過程均是在主治醫師的監督與指導下讓病患獲得完整的治療。

至於另外有爆料該生涉及偷拍部分，校方表示，其他疑有違反規定之行為，於事件發生後當天即通報並由權責單位介入處理，並無徇私、隱匿或延誤處理之情事。

相關新聞：

術後縫合竟交醫學系大二生 還被爆曾尾隨學姐進女廁

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法