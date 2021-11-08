北市推停車格收費周邊違停反增 交通局：可用劃紅黃線改善

北市持續推動機車停車格收費。（記者蔡思培攝）

2021/11/08 18:35

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市持續推動路邊機車格逐步收費政策，但台北市議員發現，北市推動商圈周邊機車停車格收費後，民眾未改搭公共運輸工具，反而將車輛違停到巷子內。北市16個商圈機車2017、2018年平均有4.9萬件違停案件，2019年、2020年平均提高至5.8萬件，違規罰金也增加。台北市交通局表示，未來會與當地鄰里討論，可能透過劃紅黃線、增加收費格等方式改善。

台北市交通局近來推動機車格全面收費，計畫分成四階段執行，第一階段是商圈周邊，已在2019年規劃完畢；第二階段是市中心區捷運站周邊，目前也已規劃完畢；第三階段是市中心區主要道路，預計明年開始推動；第四階段則是其他道路。

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市議員汪志冰說，北市從2019年開始推動信義、西門、台北車站等16個商圈周邊機車格收費，格位共有2.1萬格，2019年收費14.4億元，2020年收費高達17.6億元，她質疑，疫情期間停車收費卻不減反增。台北市長柯文哲表示，疫情下大家不搭乘公共運輸工具，反而自己開車，所以數字正確。

汪志冰又說，北市推動商圈周邊機車格收費，卻沒有將大家逼去搭公車、捷運，反而是逼民眾到巷子違規停車。汪發現，北市16商圈周邊機車格在2017、2018年平均有4.9萬件違停案件，2019年、2020年平均提高至5.8萬件，平均違規罰金也從2969萬元增加到3481萬元，增加500餘萬元。汪表示，違停案件數、罰金都增加17%，驗證很多機車族將車輛停到旁邊巷子，倒楣就開罰，不倒楣就賺到一天。

汪志冰質疑，北市不僅沒將機車族群引導搭乘公共運具，還將他們趕入周邊巷弄，影響社區生活環境品質，甚至排擠各區里的民眾停車權益，而台北市庫卻收好收滿。

台北市交通局表示，商圈周邊格位收費後，確實有車子跑到巷子，因此透過鄰里交通改善計畫與當地里檢討停車位劃設，如果當地有共識，可以在違停嚴重地方劃紅黃線，寬度12公尺以下道路納入收費也是解決方法；如果劃設的路邊機車格位沒人停，也可以改成汽車格、或身障停車格。

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