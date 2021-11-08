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    烏金超搶手！ 彰化首批養殖烏上市了

    烏金來了！彰化縣首批養殖烏上市，剛取出的濕烏魚卵金黃飽滿。（記者劉曉欣翻攝）

    烏金來了！彰化縣首批養殖烏上市，剛取出的濕烏魚卵金黃飽滿。（記者劉曉欣翻攝）

    2021/11/08 16:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕天氣要變冷了，烏金也來報到了！彰化縣首批養殖烏金，今天上市了，今年養殖烏金價格平穩，剛取出的濕烏魚卵，池邊交易價為每台斤900元，「烏魚殼」產地價每台斤65元，許多老饕搶買「烏魚殼」進行冬令進補！

    在伸港鄉曾家村養殖烏魚的曾能允，每年都是彰化縣最早撈捕烏魚的漁民，也培養出一群愛嘗鮮的饕客，每年指定到曾家烏魚池等候「全縣第一烏」，一般養殖烏魚都要飼養3年以上，今年撈捕的養殖烏每尾都在3台斤以上，今天就撈捕獲4000多尾。

    漁民養殖烏魚，但烏魚的撈捕，以及取卵大業，也必須由專業人員來，尤其是饕客最愛親眼見到「殺烏取卵」的過程，看到專業人員的俐落動作，從魚肚取出完整的金黃魚卵，都直呼過癮，只是溼的烏魚卵還要經過後續處理，才能成為老饕最愛的烏魚子。

    今年養殖烏魚與烏金的價格平穩，跟去年差不多，剛取出的濕烏魚卵，產地價為每台斤900元，去除烏魚卵與烏魚腱的「烏魚殼」，產地價每台斤65元，許多人一買就是上萬元，縣議員賴清美年年都來搶第一批的「烏魚殼」跟大家分享；她笑說，每年只要吃到了「烏魚殼」，就代表冬天真的來了！

    養殖烏魚撈捕上來後，馬上就進行「殺魚取卵」，最新鮮的烏魚殼也被民眾搶買。（記者劉曉欣翻攝）

    養殖烏魚撈捕上來後，馬上就進行「殺魚取卵」，最新鮮的烏魚殼也被民眾搶買。（記者劉曉欣翻攝）

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