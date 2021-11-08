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    首頁　>　生活

    鼓勵長輩接種疫苗 高雄市打疫苗送有機米

    高市府鼓勵65歲以上長者踴躍接種武肺疫苗，今起連3天，長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝嚴選有機米。（衛生局提供）

    高市府鼓勵65歲以上長者踴躍接種武肺疫苗，今起連3天，長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝嚴選有機米。（衛生局提供）

    2021/11/08 15:18

    〔記者方志賢／高雄報導〕在大型婚宴餐廳、捷運站設武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種站後，高市府為鼓勵65歲以上長者踴躍接種武肺疫苗，今起連3天，長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝嚴選有機米，一個上午共有183人完成疫苗接種。

    高齡長輩為感染武漢肺炎導致重症的高風險族群，歐洲國家65歲以上9成覆蓋率，高雄市計有38萬名65歲以上長輩已接種疫苗，覆蓋率達79%，市長陳其邁強調，高雄市會用最方便、最有效、最實惠方式，來鼓勵大家打疫苗，提升長輩疫苗接種涵蓋率。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，尤其秋冬季節為流感發生高峰期，加上秋冬常門窗緊閉，密閉空間空氣較不流通，可能產生流感或武肺的好發且區分不易。

    衛生局長黃志中表示，長青中心今起連3日舉辦長輩接種服務，凡65歲以上長輩接種疫苗，均可獲贈一包1公斤裝有機米，市府共準備1000份， 以鼓勵長輩踴躍接種疫苗。今上午共有183人完成接種，明日預計接種AZ疫苗，週三再加開一場BNT疫苗接種，歡迎尚未接種的長輩踴躍接種疫苗。

    衛生局呼籲尚未接種疫苗的市民朋友，高雄市各級醫療院所已開放自行預約服務，不太會操作1922預約系統的市民朋友，也可就近洽詢鄰近的診所以電話預約接種時間。

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    今起連3天，長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝嚴選有機米。（衛生局提供）

    今起連3天，長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝嚴選有機米。（衛生局提供）

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