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    中山高最塞彰化員林段拓寬 明年元旦南北雙向4車道全線通車

    交通部長王國材（右三）到彰化視察交通建設，宣布中山高彰化員林路段拓寬工程，將在明年元旦南北雙向4車道全線通車。（記者劉曉欣攝）

    交通部長王國材（右三）到彰化視察交通建設，宣布中山高彰化員林路段拓寬工程，將在明年元旦南北雙向4車道全線通車。（記者劉曉欣攝）

    2021/11/08 13:54

    〔記者劉曉欣、陳心瑜／綜合報導〕交通部長王國材今天視察中山高速公路彰化路段，當場宣布正在進行的車道拓寬工程，將提前到明年元旦前全線完工並通車，11月中旬起將分段通車，由於車道數將從現有的3車道增加為4車道，將解決國道最塞路段的壅塞問題！

    立委陳素月率交通委員會進行交通考察，王國材與高公局長趙興華也都與會參加，縣長王惠美、秀水鄉長林英嘉都提出在中山高彰化員林路段拓寬為4車道、3座跨越橋重建之後，應該同步拓寬跨越橋的引道才對；而彰化交流道至埔鹽系統交流道之間，應該比照北斗交流道闢建側車道，才能徹底解決交流道周邊道路的交通打結的情況。

    王國材表示，中山高彰化到員林路段每到假日就是最塞路段之一，這次將中山高彰化員林路段改為南北雙向4車道，就是要解決國道塞車問題，拓寬工程將全面趕工，將提前到明年元旦前南北雙向4車道全線通車，11月中旬起將分段通車。

    王國材強調，有關地方關心跨越橋重建後，銜接引道也應該要同步檢討拓寬部分，將請縣府提交道路生活圈計畫；至於彰化側車道的建議，因為涉及用地與路廊，請縣府進行環境影響與可行性評估，以納入中長期計畫。

    高公局長趙興華指出，中山高彰化員林路段拓寬工程，主線部分將分段完成、分段通車；至於3座跨越橋拆除重建工程，大溪路跨越橋可望在明年5月底完工，秀水鄉2座跨越橋、則將於明年6、7月陸續完成。

    陳素月指出，中山高彰化路段拓寬是地方的大事，明年元旦就可以迎接彰化員林國道南北雙向4車道時代，徹底解決國人在彰化路段塞車的惡夢。

    國策顧問魏明谷強調，彰化人主要使用的國道只有中山高，因為國道3號來到彰化就只有行經和美、彰化快官與芬園，受惠地區有限，也造成每到假日彰化國道就出現塞車情況，如今終於等到彰化員林路段從3車道拓寬為4車道，打通彰化國道的任督二脈。

    中山高彰化到員林路段被封為是國道最塞路段，因為國道3號沒有貫穿彰化縣，使得大多數車流都選擇中山高行駛。（記者劉曉欣攝）

    中山高彰化到員林路段被封為是國道最塞路段，因為國道3號沒有貫穿彰化縣，使得大多數車流都選擇中山高行駛。（記者劉曉欣攝）

    配合中山高彰化員林路段拓寬工程，連帶3座跨越橋也拆除重建，預計明年7月底前會全數完工。（記者劉曉欣攝）

    配合中山高彰化員林路段拓寬工程，連帶3座跨越橋也拆除重建，預計明年7月底前會全數完工。（記者劉曉欣攝）

    中山高彰化員林路段拓寬工程將分段完工、分段通車，明年元旦將可南北雙向4車道通車。（記者劉曉欣翻攝）

    中山高彰化員林路段拓寬工程將分段完工、分段通車，明年元旦將可南北雙向4車道通車。（記者劉曉欣翻攝）

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