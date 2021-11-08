11/08 各報重點新聞一覽

美國證券交易委員會批准一項監管框架，在美上市的中國企業若未通過審計檢查，將遭勒令下市。圖為中國叫車服務公司「滴滴出行」今年6月30日在美掛牌上市。（路透檔案照）

2021/11/08 06:55

自由時報

美270家中概股 下市倒數 SEC加嚴審計監管 年底啟動除名

華爾街日報報導，美國證券交易委員會（SEC）日前批准一項監管框架，在美上市的中國企業若未通過審計檢查，將遭勒令下市，目前約有二七○家中企在美上市，這些中企都未符合美國審計規範。SEC主席詹斯勒表示，這項監管框架可望在今年底前敲定細節，隨後將啟動中企下市程序。

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鎖定台灣高教科研成果 中共組織 滲透進清大

中共組織滲透清華大學！國安單位掌握，台灣的清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉違反兩岸人民關係條例。

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延攬國際學者 明年再砸4.5億

以招攬國際人才來台的玉山計畫執行四年來，已成功吸引一三○位優秀人才。教育部明年預算加碼至四．五億元，盼引進更多有份量的學者，提升台灣高教質量。玉山學者年薪加碼最高五百萬元、一次簽三年。玉山青年學者最高一五○萬元、一次簽五年，均額外提供最高每年一五○萬元行政支援費。總預算從首年三億元成長至明年的四．五億元。

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聯合報

本周關鍵期 英相強生：須大膽減碳承諾

蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會進入攸關成敗的第二周。成千上萬人六日在全球各地舉行數十場示威，抗議峰會未能採取快速行動抑制暖化，要求削減化石燃料使用，並立即協助受氣候變遷影響的地區，尤其是窮國。

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誰囤晶片？美問半導體供應鏈…台廠交卷 韓未回覆

美國聯邦公報與相關網站資訊顯示，台積電已完成美方提出的問卷並回傳，公開文件有一大亮點，即台積電告知美方，今年營收將達五六六億美元（逾新台幣一點五兆元），創新高，年增率達百分之廿四點四。台積電昨表示，持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對此一挑戰，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

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中國時報

兩岸經貿依賴持續加深 前10月進出口年增27.8％ 台灣對大陸貿易順差擴大達1394億美元

大陸海關總署7日公布最新外貿統計顯示，今年1到10月進出口總值為4.89兆美元，年增率達31.9％。值得注意的是，兩岸外貿依賴度持續加深，今年前10個月進出口總值達2662.9億美元、年增率27.8％，台灣對大陸貿易順差更擴大到1394億美元，較去年同期1131億美元明顯擴大。

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自購59萬劑即期AZ 楊志良促立院調查 王鴻薇批離譜 質疑為何不敢公布採購合約

我國自購第13批AZ疫苗59.4萬劑，6日晚間到貨，但有效期限只到本月底，扣掉檢驗封緘所需時間，效期只剩不到16天，遭各界人士質疑買到「即期品」，有違疫苗採購慣例。前衛生署長楊志良指出，過去採購疫苗很少出現效期少於半年，他研判政府不是合約沒簽好，就是這批貨早該在數月前就交給我國，只是政府一直在擋，立法院應介入調查。

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清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，未經許可在清大校內的育成大樓設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，但清大表示，該研究院不屬於清大，僅透過基金會租借辦公室校方也未參與運作。（記者洪美秀攝）

玉山學者VS玉山青年學者

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