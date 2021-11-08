延攬國際學者 明年再砸4.5億

玉山學者VS玉山青年學者

2021/11/08 05:30

玉山計畫徵才 4年已吸引130人

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕以招攬國際人才來台的玉山計畫執行四年來，已成功吸引一三○位優秀人才。教育部明年預算加碼至四．五億元，盼引進更多有份量的學者，提升台灣高教質量。

玉山學者年薪加碼最高五百萬元、一次簽三年。玉山青年學者最高一五○萬元、一次簽五年，均額外提供最高每年一五○萬元行政支援費。總預算從首年三億元成長至明年的四．五億元。

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盼擴大引進 提升台灣高教質量

教育部高教司長朱俊彰說明，玉山學者資格應達教育部「學術獎」或科技部「吳大猷獎」的標準；玉山青年學者則看中發展潛力與重大研究執行力，兩者歷年通過率約三到五成，玉山學者共五十七人，青年玉山學者共七十三人。

其中，玉山學者以美國籍廿人和服務外國大學的本國學者廿人最多，另日本八人，包括知名神經科學家Tim Tully、植物生技領域權威Wilhelm Gruissem，另有法、英、德、芬蘭、新加坡等學者獲聘。

成大研發長林財富舉例，日本埼玉大學退休教授高木優五月來台，帶來新生物技術。台大延攬到英國牛津大學教授Stephen Payne（潘斯文），全職任教，台大研發長李百祺建議三年任期可延長留人。陽明交通大學研發長蔡金吾認為，可擴大補助實驗室、初始研究費、博士後研究員名額等，才能在亞洲國家爭取人才戰中勝出。

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