竹縣北埔天水堂新屋 所有權人反對列古蹟提訴願

新竹縣政府文化局表示，已公告為縣定古蹟的北埔姜屋天水堂（二房），基於尊重地方及所有權人慣稱，將更名為北埔姜屋天水堂（新屋）。（讀者提供）

2021/11/07 21:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府於今年7月公告北埔姜屋天水堂二房（後將改為新屋）為縣定古蹟，不過因有所有權人反對指定古蹟而提起訴願，文化局日前對所有權人舉辦說明會，並重新召開文化資產現場勘查及審議會議，針對古蹟名稱、古蹟本體、及定著土地範圍重新指定。

文化局表示，北埔金廣福公館（含天水堂）為新竹縣唯一國定古蹟，有別於「金廣福」墾首姜秀鑾所創建的天水堂（大房），坐落於樹林停車場後方的姜屋新屋，罕為人知，是姜秀鑾家族第17世姜紹猷與姜振乾等人，於1907年興建，後來歸二房子孫居住，去年12月經新竹縣文化資產審議委員會審議通過指定為縣定古蹟，今年7月1日正式公告。

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文化局長李安妤表示，所有權人主要表達因所有權人眾多，且有被占用情事，建物規模龐大且損壞嚴重，管理維護與後續修復不易，對古蹟指定應審慎考量其必要性與價值，以及容積移轉可行性等問題。如指定古蹟，有關建物管理，修復，容積移轉等，需政府提供協助，並輔助所有權人召開會議解決問題。另有部分所有權人持反對意見，主張政府應予價購以補償利益損失。

李安妤指出，北埔姜屋天水堂（二房）已在今年7月1日公告為縣定古蹟，但因為有所有權人反對指定古蹟提起訴願，因此該局對所有權人舉辦說明會，並重新召開文化資產現場勘查及審議會議。其中，古蹟名稱以尊重地方及所有權人慣稱，更名為北埔姜屋天水堂（新屋）。

此外，古蹟本體與定著土地範圍略有調整，考量文資價值、整體風貌與保存的完整性與必要性，劃設通行觀覽通道及救災空間。

根據文資調查，天水堂新屋外觀特質融合客家、閩南與日式建築；建築裝飾多樣且精美，有剪粘、交趾陶、泥塑、彩繪、書法、木雕及石雕等，還有園林造景；空間配置獨特，可與大房建築對照呼應。

新竹縣政府文化局表示，已公告為縣定古蹟的北埔姜屋天水堂（二房），基於尊重地方及所有權人慣稱，將更名為北埔姜屋天水堂（新屋）。（讀者提供）

根據文資調查，北埔姜屋天水堂（新屋）外觀特質融合客家、閩南與日式建築。（讀者提供）

根據文資調查，北埔姜屋天水堂（新屋）建築裝飾多樣且精美，有剪粘、交趾陶、泥塑、彩繪、書法、木雕及石雕等，還有園林造景。（讀者提供）

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