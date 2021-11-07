吃飯「鋪報紙」引戰南北？ICU名醫陳志金這麼說

陳志金說，與其討論飯桌上鋪報紙，吃飯時的對象跟食物都遠比鋪什麼東西重要多了。（圖片擷取自臉書）

2021/11/07 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕先前有新聞報導指出，一名男子帶著女友回家吃飯，想不到女友卻嫌棄男子家中吃飯時在餐桌鋪報紙不衛生，兩人因此吵翻。此事件引起各界熱議，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金則認為，鋪報紙並不噁心，而且吃飯時重要的是「跟誰吃」、「吃什麼」，而不該把焦點放在「桌上鋪什麼」。

陳志金在臉書表示，從他跟太太認識開始，娘家就一直鋪報紙吃飯，至今已經快20年。他認為這樣一點都不噁心，「我們看的是盤中食物的美味、烹煮者的辛苦，根本不會把焦點放在『報紙』。應該思考的是，為什麼她會忽略前兩項，而直接把焦點放在『報紙』呢？即使不用報紙了，她接下來會嫌用鐵筷、鐵碗、盤子不好看嗎」？

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許多人認為鋪報紙會有油墨味，陳志金表示，食物的氣味會蓋過油墨味，吃飯雖然會低著頭，但不至於貼著報紙聞，並且報紙只是鋪在飯菜下方，又不是拿來吃的，所以他也不覺得髒。有些人質疑「為甚麼不鋪餐墊？」陳志金解釋，「你所認為的理所當然（餐墊、餐桌），並不是每個家庭的標準配備啊。」

陳志金大讚，鋪報紙真的很方便，骨頭可以直接吐在上面，吃完包一包，也很好清理。此外，吃飯時還可以順便看看上面的新聞，看到有趣的，就會成為餐桌上的話題。

陳志金：已經很難找到報紙了

陳志金指出，鋪報紙是美好回憶的一部分，很多小朋友可能都沒看過這樣的吃飯方式，一年一度回到爺爺奶奶家才有機會看到，以後就會是「吃團圓飯」回憶的一部分；而且，在很多人的回憶中，第一件學會做的「家事」，就是「鋪報紙」，是一件美好的回憶。

陳志金說，那些不喜歡鋪報紙的人也不用太擔心這個習慣會維持很久，「以後恐怕也沒有報紙可以鋪了。現在就已經很難找到報紙了，只能用月曆和廣告傳單」。不少網友有同感，「現在買報紙很少了，我都拿百貨的DM來墊耶」、「現在要找到報紙已經很困難了」、「現在比較大問題是家裡找不到報紙鋪」、「在這報紙比紙鈔還稀有的年代，竟敢對報紙無禮」。

陳志金點出，一家人吃飯，跟誰吃、吃什麼東西，都遠比在桌上鋪什麼重要，真正的重點是，一起快樂的吃個飯，彼此交流，「別為了這些事而生氣，也不要期待，別人一定就要為了自己而做出改變，否則，以後的路恐怕很難走。」

陳志金最後則勸這位被女友嫌棄的男子要好好想想，是不是有什麼事讓女生不舒服了，或許女友只是藉由「鋪報紙」這個理由，來表達自己內心的不舒服而已。

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