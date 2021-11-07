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    體驗經濟正夯！ 新北農創體驗市集好吃又好玩

    新北市政府農業局在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，現場有各式攤位。（農業局提供）

    新北市政府農業局在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，現場有各式攤位。（農業局提供）

    2021/11/07 20:05

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為推廣新北特色農業創生體驗遊程，新北市政府農業局今天下午在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，除了辦理特色手作課程，現場販售創生好物，讓民眾不用出遠門，就能暢遊北海岸及東北角農場，享受道地美味料理。

    活動現場設有農業創生展售攤位，販售三芝牧蜂農場的優質蜂蜜、金山寧靜海香草園的美味香草蛋捲、平溪青山綠水農產合作社的健康薑黃粉、雙溪「注腳雙溪」的創生農產粽等創生好物。

    農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較辛苦，農業創生是市府與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗活動整合加值，帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成。市府將在11月12至13日，於Global Mall環球板橋車站舉辦農業創生展售市集。

    除了體驗市集之外，新北市農業局攜手遠東百貨、北海創生青年論壇、中國文化大學及東南科技大學，透過「農業創生x USR x CSR」活動，開啟產官學跨域交流，推動農業創生永續旅遊產業鏈。

    長期深耕金山的汪汪地瓜園負責人賴家華表示，目前金山已有不少青年返鄉，整合在地特色遊程，推出「金山漫遊」品牌，以農業及傳統產業導入體驗經濟，促進觀光發展。

    新北市政府農業局在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，現場販售創生好物。（農業局提供）

    新北市政府農業局在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，現場販售創生好物。（農業局提供）

    新北市政府農業局在板橋大遠百舉辦「Chill 農遊」農創體驗市集，有特色手作課程活動。（農業局提供）

    新北市政府農業局在板橋大遠百舉辦「Chill 農遊」農創體驗市集，有特色手作課程活動。（農業局提供）

    為推廣新北特色農業創生體驗遊程，新北市政府農業局在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集。（農業局提供）

    為推廣新北特色農業創生體驗遊程，新北市政府農業局在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集。（農業局提供）

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