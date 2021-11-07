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    基市府科技執法西定河裝4監視器 亂丟垃圾最高罰6000元

    基隆市政府環保局為了揪出亂丟垃圾到河川的元兇，先在西定河架設監視器，透過科技執法蒐證開罰；環保局提醒民眾，亂丟垃圾最高可罰6000元，請勿以身試法。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府環保局為了揪出亂丟垃圾到河川的元兇，先在西定河架設監視器，透過科技執法蒐證開罰；環保局提醒民眾，亂丟垃圾最高可罰6000元，請勿以身試法。（圖為基隆市政府提供）

    2021/11/07 17:10

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府科技執法，抓亂丟垃圾！基隆市環保局從今年9月下旬開始，先於亂丟垃圾最嚴重的西定河裝置4台監視器，透過科技執法遏止亂丟垃圾；環保局長賴煥紘提醒民眾，亂丟垃圾將依照廢棄物清理法開罰，罰款從1200元到6000元，而且是以袋計算，一次丟2袋垃圾，最高罰款12000元。

    賴煥紘指出，環保局今年5月起開始執行牛稠港溪、田寮河、旭川河、西定河與南榮河的河面垃圾清理，至10月26日共執行45次，清理出167公斤垃圾；其中，以西定河的河面垃圾最多，田寮河次之。垃圾種類以重量來看，分別是垃圾包、塑膠及死魚。至於不定期巡檢部分，統計這5條河川從5月到10月26日131次巡檢，清理垃圾15.31公斤，主要是田寮河熱區垃圾，巡檢員未當場發現亂丟垃圾民眾。

    環保局指出，基隆市部分河川因流經住宅區，且有住家緊鄰河道旁，再加上部分河道鄰近傳統菜市場，派員清理時，常發現一般廢棄物或垃圾包遭棄置於河面，為查緝可能的棄置源頭及垃圾來源，基隆市環保局於易發生垃圾棄置的西定河，架設監視設備，要透過監錄影像，抓到亂丟垃圾的民眾。

    基隆市政府環保局為了揪出亂丟垃圾到河川的元兇，在西定河架設監視器，透過科技執法蒐證開罰；環保局提醒民眾，亂丟垃圾最高可罰6000元，請勿以身試法。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府環保局為了揪出亂丟垃圾到河川的元兇，在西定河架設監視器，透過科技執法蒐證開罰；環保局提醒民眾，亂丟垃圾最高可罰6000元，請勿以身試法。（圖為基隆市政府提供）

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