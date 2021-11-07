美濃百年水圳市集逛小農好物 遊客狂讚︰來到小樽運河

秧光小市夜景迷人。（記者黃旭磊攝）

2021/11/07 16:13

〔記者黃旭磊／高雄報導〕美濃下庄水圳於1926年啟用，一群農村青年沿岸打造秧光小市，週休假日，吸引數百民眾攜家帶眷前往瀰濃社區，遊逛小農好物、職人手作攤商。

「好一片燈光閃閃」，高雄市長陳其邁表示，美濃下庄水圳於6、7日舉辦水圳漫旅藝術節，年輕世代帶進想法，夜裡的美濃百年水圳，在燈光閃閃映照下，有了新生命，也為農村挹注活水。

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遊客從昨天起造訪瀰濃社區，傍晚水圳亮燈，波光粼粼閃爍水面，多人拍照上傳狂讚「不輸北海道小樽運河」。

農委會水土保持局青年洄流青年陳佳鴻，10月2日首度邀集近百擺攤位，結合裝置藝術與市集引發熱烈回響，本週舉辦今年最後一波秧光小市，匯集美食、原創設計、生活小品等多樣攤商，配合水橋輕音樂表演，吸引民眾熱情共襄盛舉，市集充滿熱鬧歡樂氣氛。

高雄市農業局長張清榮表示，推動「農村再生根留農村計畫」提供青年與社區合作舞台，連續2波秧光小市照亮百年水圳，也為瀰濃社區注入人潮活水，另方面，青年根留農村達到「農業+農村」經濟相乘效益。

陳佳鴻説，從水圳地景意象發想設計圖騰，包括水圳圖樣紀念美濃圳路誕生、立水1926圖樣象徵藝術節及市集、山形與客家夥房圖樣溫存客家記憶，並推出限量圖騰紀念徽章，希望水圳印象烙印在遊客腦海，繼續回到這個美麗小鎮觀光、消費。

農業局長張清榮（左2）陪立委邱議瑩逛市集。（記者黃旭磊攝）

美濃下庄水圳市集引爆話題。（記者黃旭磊攝）

幼童在水圳滑水。（記者黃旭磊攝）

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