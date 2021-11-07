為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美濃百年水圳市集逛小農好物 遊客狂讚︰來到小樽運河

    秧光小市夜景迷人。（記者黃旭磊攝）

    秧光小市夜景迷人。（記者黃旭磊攝）

    2021/11/07 16:13

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕美濃下庄水圳於1926年啟用，一群農村青年沿岸打造秧光小市，週休假日，吸引數百民眾攜家帶眷前往瀰濃社區，遊逛小農好物、職人手作攤商。

    「好一片燈光閃閃」，高雄市長陳其邁表示，美濃下庄水圳於6、7日舉辦水圳漫旅藝術節，年輕世代帶進想法，夜裡的美濃百年水圳，在燈光閃閃映照下，有了新生命，也為農村挹注活水。

    遊客從昨天起造訪瀰濃社區，傍晚水圳亮燈，波光粼粼閃爍水面，多人拍照上傳狂讚「不輸北海道小樽運河」。

    農委會水土保持局青年洄流青年陳佳鴻，10月2日首度邀集近百擺攤位，結合裝置藝術與市集引發熱烈回響，本週舉辦今年最後一波秧光小市，匯集美食、原創設計、生活小品等多樣攤商，配合水橋輕音樂表演，吸引民眾熱情共襄盛舉，市集充滿熱鬧歡樂氣氛。

    高雄市農業局長張清榮表示，推動「農村再生根留農村計畫」提供青年與社區合作舞台，連續2波秧光小市照亮百年水圳，也為瀰濃社區注入人潮活水，另方面，青年根留農村達到「農業+農村」經濟相乘效益。

    陳佳鴻説，從水圳地景意象發想設計圖騰，包括水圳圖樣紀念美濃圳路誕生、立水1926圖樣象徵藝術節及市集、山形與客家夥房圖樣溫存客家記憶，並推出限量圖騰紀念徽章，希望水圳印象烙印在遊客腦海，繼續回到這個美麗小鎮觀光、消費。

    農業局長張清榮（左2）陪立委邱議瑩逛市集。（記者黃旭磊攝）

    農業局長張清榮（左2）陪立委邱議瑩逛市集。（記者黃旭磊攝）

    美濃下庄水圳市集引爆話題。（記者黃旭磊攝）

    美濃下庄水圳市集引爆話題。（記者黃旭磊攝）

    幼童在水圳滑水。（記者黃旭磊攝）

    幼童在水圳滑水。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南官田渡子頭檨仔市未開市 果農憂心衝擊芒果銷售
    2021/06/21 23:08

    台南官田渡子頭檨仔市未開市 果農憂心衝擊芒果銷售
    高農雄讚嘉年華蓮池潭物產市集登場 邀名廚吳寶春、簡天才教學
    2021/04/04 09:55

    高農雄讚嘉年華蓮池潭物產市集登場 邀名廚吳寶春、簡天才教學

    秋冬不胖反瘦關鍵！葉家妤靠這兩顆
    湖西好鄉好市集活動 林投公園熱鬧登場
    2021/04/03 18:32

    湖西好鄉好市集活動 林投公園熱鬧登場
    中山路鈴蘭通 重現老台中年貨大街盛景
    2021/01/16 21:11

    中山路鈴蘭通 重現老台中年貨大街盛景

    Focus Active Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播