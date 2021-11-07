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    福壽山農場鴛鴦湖楓葉紅了 遊客爆多衝上2000餘人

    福壽山農場副場長王仁助表示，鴛鴦湖步道的楓紅約可持續至11月中，緊接著是松廬楓紅，預估遊客會再增加。（福壽山農場提供）

    福壽山農場副場長王仁助表示，鴛鴦湖步道的楓紅約可持續至11月中，緊接著是松廬楓紅，預估遊客會再增加。（福壽山農場提供）

    2021/11/07 15:29

    〔記者歐素美／台中報導〕福壽山農場鴛鴦湖楓葉紅了！紅葉配上石子路及石燈籠，遊客彷彿置身日本賞楓，當陽光從紅葉間穿過，不少遊客手機記憶體被秒殺，今天吸引2000多名遊客上山賞楓，福壽山農場副場長王仁助表示，鴛鴦湖步道的楓紅約可持續至11月中，緊接著是松廬楓紅，預估遊客會再增加。

    王仁助表示，很多人說「三楓五槭」，即葉子上三裂是楓、五裂是槭，但這種說法並不精準，楓樹與楓香因其葉形相似，入秋後葉均轉紅，分屬2類不同的植物，楓樹屬於楓樹屬，葉對生，果實有如斧狀翅，但常被誤稱為「槭」；而楓香則被誤稱為「楓」，事實上「楓香」隸屬於金縷梅科，它的葉互生，果形如刺球，二者截然不同。

    因福壽山農場進場道路「福壽路」的路幅較小，假日絡繹不絕的遊客常造成堵塞，福壽山農場除自行啟動交通疏導措施，必要時並請警方協助取締違規臨停車輛，呼籲遊客配合交管人員指揮。

    王仁助建議遊客儘量選擇避開周末到訪最好，若上午10點前到達，不妨先到天池及達觀亭遠眺雄偉群山，再喝杯靈氣咖啡及茶葉蛋後，再回到鴛鴦湖賞楓，以避開午後經常出現山嵐飄渺遮蔽群山；若晚點到的客人，因遊客中心周邊停車場可能爆滿，建議將車子停到千櫻園後，再步行到鴛鴦湖賞楓，千萬不要任意停車以免阻滯交通。

    福壽山農場副場長王仁助表示，鴛鴦湖步道的楓紅約可持續至11月中，緊接著是松廬楓紅，預估遊客會再增加。（福壽山農場提供）

    福壽山農場副場長王仁助表示，鴛鴦湖步道的楓紅約可持續至11月中，緊接著是松廬楓紅，預估遊客會再增加。（福壽山農場提供）

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