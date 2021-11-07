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    搶購59.4萬劑AZ即期品遭質疑 莊人祥︰183萬人等打AZ第2劑

    國內昨有一批約59.4萬劑AZ疫苗到貨，但效期只到本月底，引發外界質疑。指揮中心發言人莊人祥說明原因。（本報合成）

    國內昨有一批約59.4萬劑AZ疫苗到貨，但效期只到本月底，引發外界質疑。指揮中心發言人莊人祥說明原因。（本報合成）

    2021/11/07 14:52

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內昨有一批約59.4萬劑AZ疫苗到貨，但效期只到本月底，引發外界質疑近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗打氣轉冷，政府仍搶購疫苗即期品的合理性，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日解釋，國內已接種AZ疫苗第一劑，在9月18日前屆滿8週的民眾，尚有約183萬人未打第二劑，此批到貨後，手上疫苗量與這群人的需求「打平」。

    莊人祥指出，目前國際間的疫苗供貨仍不穩，交貨時程難以確定，受限於尚有很多第一劑接種AZ疫苗的民眾，未能在時限內完整接種第二劑疫苗，進而搶購此批疫苗。

    莊人祥指出，此批疫苗將會提供給接種第一劑已達8週以上的民眾、作為第二劑使用，以提高第二劑的涵蓋率，後續會持續掌握每天接種情形、及時調度，避免屆效未用完的情形發生

    莊人祥強調，國內接種AZ疫苗第一劑後，在9月18日前屆滿8週的民眾，尚有約183萬人未打第二劑，原本手上AZ疫苗未用數量約100多萬劑，若再加上此批疫苗到貨，預計可與這群人的需求「打平」。

    莊人祥指出，昨到貨的59.4萬劑AZ疫苗，完成檢驗封緘作業後，預計可於11月15日配送到各縣市醫療院所，由於AZ現開放可直接向醫療院所預約接種，加上會調配施打以此批疫苗先用，因此有信心一定可以在效期內使用完畢。

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