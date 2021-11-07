百業因疫情歷經寒冬 侯友宜：把庶民經濟拉回常軌

今天是農曆24節氣的立冬，新北市長侯友宜推薦民眾到新北市尋找最道地的燉補鍋物。（圖擷取自侯友宜臉書）

2021/11/07 14:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是農曆24節氣的立冬，新北市長侯友宜有感而發表示，百業因疫情歷經最嚴峻的寒冬，當務之急必須把前一段時日受到嚴重衝擊的庶民經濟拉回常軌，希望大家一起參與「新北振興加倍奉還」活動，讓經濟再度活絡。他鼓勵民眾把五倍券帶來新北，吃遍山珍海味、玩遍山海美景。

侯友宜今天在臉書po文表示，立冬之後季節由涼轉寒，也是接近歲末的感恩時刻，趁著工作空檔，喝上一碗熱騰騰、蒸煙裊裊的雞湯，在今年此刻，特別暖、特別珍惜。

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他提到，這是不尋常的一年，全世界都在嚴峻疫情中掙扎，面臨前所未有、人命關天的挑戰，國人的團結合作、攜手抗疫，才能讓我們從險峻一步步走向穩定。這段路走來不易，尤其要謝謝最前線的醫護警消人員，還有每一位遵守防疫規定的市民。

侯友宜說，今年冬天尚未到來前，百業先因疫情歷經最嚴峻的寒冬，住宿、餐飲首當其衝，現階段當務之急必須把前一段時日受到嚴重衝擊的庶民經濟拉回常軌。市府推出的「新北振興加倍奉還」活動，希望大家一起參與， 用行動支持庶民經濟，挺店家、挺攤商，讓經濟再度活絡起來。

他也品嘗藥膳山藥雞湯，以雙溪當季盛產的山藥入味，推薦民眾在立冬這天到新北品嘗大自然孕育的時令好滋味，尋找最道地的燉補鍋物。

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