新北舊深坑分駐所部分建物拆除 改造廣場活化使用

新北市長侯友宜出席舊深坑分駐所活化改造啟用典禮，和超萌的小小波麗士合影。（深坑區公所提供）

2021/11/07 13:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市深坑老街的舊深坑分駐所空間閒置，市府拆除前棟建築物，留設約60坪大的廣場，提供民眾休憩，今天舉行啟用典禮，未來將引進街頭藝人表演，活絡老街的觀光發展。

新北市長侯友宜今天參加舊深坑分駐所活化改造啟用典禮，現場有精彩的無人機表演，超萌的小小波麗士駕駛警車，相當吸睛，還有街頭藝人及兒童劇團等系列活動，吸引大批民眾共襄盛舉。

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侯友宜表示，2018年深坑分駐所大樓啟用後，為了提供到深坑老街觀光的旅客有一處休憩空間，市府向中央爭取經費，將舊深坑分駐所前棟建物拆除作為廣場，活化空間再利用，之後能引進街頭藝人表演，讓老街之旅更豐富。

他說，看到小小波麗士開著玩具警車遊街，小警娃出任務的模樣超可愛，希望疫情持續穩定，小朋友健康成長，大家都平安。

隨後侯友宜與深坑區長黃美華一同前往重新開放的的兒童遊戲場參觀，黃美華指出，感謝已故新北市議員唐慧琳全力支持、爭取經費補助，市府成立跨局處工作小組共同推動「老舊公園更新及全齡化暨各色共融遊戲場改善計畫」，納入公民參與，改善老舊遊具設施，以原木材料為主軸，並採用細礫石，刺激兒童感覺統合，打造孩童遊玩的新亮點。

陪女兒玩溜滑梯的黃媽媽說，期待兒童遊戲場重新開放很久了，今天終於可以開心玩耍；在草皮上拍照的陳小姐說，從「我愛深坑」裝置藝術品的角度拍攝，剛好可以捕捉到老街牌樓，成為絕佳網美打卡點。

黃美華說，深坑老街是著名的觀光景點，週末假期總是湧進滿滿人潮，用餐時段可品嚐道地的豆腐美食，現在有嶄新風貌的舊深坑分駐所及兒童遊戲場，希望遊客漫步老街，一覽充滿人文歷史的深坑。

舊深坑分駐所前棟建築物拆除，改造為廣場，未來可提供遊客休憩。（深坑區公所提供）

舊深坑分駐所前棟建築物拆除，目前保留日治時期的深坑廳廳舍舊址。（深坑區公所提供）

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