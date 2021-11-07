表妹玩壞5萬元人偶 姑姑只肯賠5千：不過就是破塑膠

親戚小孩往往是模型、公仔蒐集愛好者的惡夢。模型示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2021/11/07 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕又傳出親戚小孩將人收藏毀於一旦的事件！有女網友在Dcard發文表示自己收藏了一尊精緻的BJD（Ball-Jointed Doll，球型關節人偶），她視作寶貝兒子般在對待，不料讀小一的表妹來家中做客，當時她並不在家，沒想到等到她回家後，竟發現人偶四肢散落在地上，而表妹正在玩「殘肢」，立刻找姑姑要求賠償，姑姑不願賠償近5萬元，原PO氣炸提告。

有女網友在Dcard崩潰發文，稱表妹壞了她5萬塊的收藏，說就讀小一的表妹剛好來家中做客，當時她並不在家，沒想到等到她回家打開房門，竟發現視作寶貝兒子般的人偶四肢散落在地上，皮筋跟鉤子都壞了，而表妹正在玩「殘肢」，原PO幾乎是尖叫質問「妳在幹嘛」，沒想到表妹竟回是媽媽（原PO的姑姑）說可以玩。

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原PO氣炸衝去質問親戚，沒想到對方竟說沒注意表妹在玩什麼，她氣瘋表示那尊人偶將近5萬元，親戚先是質疑這個價格，直到原PO出示購買紀錄，才改口「那也是妳沒有鎖好房門啊，而且我們以為那只是普通的芭比」，事後姑姑只願意賠償5000元，原PO怒去報警。

警方表示刑事告不成，只能告民事，但還需要調解等一堆流程，要她想清楚要不要告，不過原PO還是堅持要討回公道，「吿還是會告，該賠我的記得一分不少給我」。

而這名女網友也PO出與姑姑協調的對話，姑姑要她「一個大人不應該跟小孩子計較」，原PO也質疑這尊人偶有80公分非常重，不可能是表妹自己拿下來的，加上表妹那句「媽媽說可以玩」，應該是姑姑幫她從擺放處拿下來，沒想到質問姑姑後，對方竟回「不過就是破塑膠，有至於把一家人鬧得那麼難看嗎？一點事都不懂，都幾歲的人了，錢我不可能會賠那麼多，最多1萬」。

而原PO的爸爸竟也替姑姑講話，要她大事化小，原PO強調：「那隻娃我真的很珍惜，是每天會跟他講心事的那種，什麼漂亮衣服都想買給他穿，還每天幫他弄得漂漂亮亮。」陪她度過很多低潮期，看見他被肢解的心情誰能懂，要幫她兒子討回公道。

網友紛紛表示：「這種恐龍姑姑完全不可能接受世界上有高價娃娃這件事 」、「表妹才小一當然不是找她，是找妳這垃圾大人算帳啊」、「邏輯很奇怪，覺得幹嘛為了5萬鬧這麼難看，就5萬拿出來賠一賠不就沒事了」、「這種的5萬是訂製品的5萬，說真的，哪裡是你拿5萬塊就可以立刻在市場上再找到一尊一模一樣的。」

有女網友在Dcard崩潰發文，稱表妹壞了她5萬塊視作寶貝兒子般的人偶。（圖擷自Dcard）

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