日月潭賞九蛙驚見魚虎母帶子 漁民鬥智鬥力「除虎」

日月潭漁民捕獲成年母魚虎情形。（記者謝介裕攝）

2021/11/07 07:05

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭漁民與魚虎「鬥智」又一章！身為船家也是漁民的前日月潭遊艇公會理事長莊武源，3天前，載客遊潭來到九蛙水域時，突然發現一群魚虎獵食獵物產生的「死亡氣泡」，除了導覽解說讓遊客了解魚虎對日月潭生態之衝擊以外，也仔細留意其動向，並聯合志同道合的漁民共同展開「獵虎」行動，歷經3天努力，昨晚如願予以一網打盡後，也開心直稱：「獵虎」並非農政、漁業等相關單位職責，而是人人有責﹗

值得一提的是，日月潭水庫目前都維持在高水位狀態，有利於魚虎閃躲、藏匿，在獵捕過程中，魚群也非盲目逃竄，還上演「貓捉老鼠」般鬥智力，也比體力、耐力的戲碼，僅見母魚帶著幼魚一下子閃躲在叢生的水草裡頭，一下子又鑽進滿佈枯枝落葉的水域，也是縣府及日月潭漁會共同合作透過電撈、撒網等各種捕捉方式，仍難予以「清零」的關鍵所在。

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不過，漁民們非但未失去耐心，還輪班予以追蹤、觀察，昨晚逮住其緊靠岸邊準備休息的機會撒網，終於將其手到擒來，除了上百隻幼魚以外，還有2隻成年的母魚虎，體重也都在10台斤以上，估計在日月潭存活至少3年以上，如今落網也算是為日月潭除掉大患，令漁民振奮不已。

日月潭區漁會理事長鄧國偉表示，魚虎有極強的護幼行為，在幼魚成長期間，成年母魚及公雄魚會一起予以保護、照顧，當發現獵物或入侵者時，便會集體暴走攻擊，且在潭面產生像水煮沸般的氣泡，因獵物往往在氣泡出現的瞬間就已被生吞活剝，根本沒有逃生的機會，漁民便以「死亡泡泡」稱之。

今年有許多漁民都自發性加入捕撈魚虎的「獵虎」計畫，迄10月底，捕獲的數量已達4萬餘尾，比去年8000餘尾多出5倍之多，實屬不易，漁會雖然也認同縣長林明溱研議收購魚虎製成美味料理的構想，但更重要的是，民眾要養成不隨意放生或棄養寵物魚的正確觀念，如魚虎等外來種入侵日月潭等水庫、溪流情況，也才能達到治標又治本的目的，值得大家共同努力。

日月潭魚虎群體獵食產生的氣泡，漁民慣以「死亡泡泡」稱之。（記者謝介裕攝）

日月潭母魚虎（左下）閃躲在滿佈枯枝水域保護尚未長大的幼魚群。（記者謝介裕攝）

日月潭成年母魚虎鑽進石縫情形。（記者謝介裕攝）

日月潭魚虎群閃躲在滿佈落葉、雜物水域情形。（記者謝介裕攝）

日月潭魚虎群閃躲在滿佈枯枝水域情形。（記者謝介裕攝）

日月潭漁民捕獲成年母魚虎情形。（記者謝介裕攝）

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