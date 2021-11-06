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    澎湖囝仔文武全才 國家地理知識大競賽再放異彩

    澎湖囝仔參加今年國家地理知識大競賽發光發熱，衡沂獲得銀牌獎。（澎湖縣教育處提供）

    澎湖囝仔參加今年國家地理知識大競賽發光發熱，衡沂獲得銀牌獎。（澎湖縣教育處提供）

    2021/11/06 18:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼澎湖講美少棒隊揚威台灣棒壇，今年國家地理知識大競賽澎湖囝仔也大放異彩，除了馬公國中九年級學生呂冠佑首次為澎湖在此項賽事奪牌，榮獲銅牌獎後，文澳國小六年級衡沂參加環境觀察暨手繪地圖國小組競賽，榮獲銀牌獎。

    衡沂是由日常生活常見的垃圾車為主題，由於家裡時常吃完晚餐後，附近已經沒有垃圾車，所以製作了晚上七點半後還有垃圾傾倒站的地圖，方便爸爸倒垃圾。過程中，爸爸媽媽會帶著她跟隨垃圾車路線移動，觀察每個傾倒站的大略人數，並且記錄哪個站適合步行、騎摩托車或是開車，最後詢問爸爸，再將他可以前往的站或是適合的站繪製在地圖上。

    繪製過程中，最困難的地方就是家裡附近的小路較多，路線繁雜，有時候會描錯誤，經過一個多月的努力修改，終於大功告成。看了完成的作品，再比較一開始的空白地圖，覺得很有成就感。而且地圖繪製後，爸爸真的有時候會找地圖上的標記點去傾倒垃圾，讓這張地圖物盡其用，也在國家地理知識大競賽手繪地圖項目創造榮耀。

    文澳國小校長方南芳表示，文澳國小一直秉持著「多元」與「適性」的教育理念推動校務，鼓勵學生們多元嘗試、積極參與。因此，得知衡沂於國家地理知識大競賽奪得銀牌，除了十分肯定衡沂的用心與態度，也謝謝校內團隊的付出，更感謝家長對於學校的支持。親師生攜手營造優質的學習環境，讓更多優秀的學生有機會在各大領域展現實力，肯定自我，實現自我。

    文澳國小六年級學生衡沂，在國家地理知識大賽手繪地圖國小組獲得銀牌。（澎湖縣教育處提供）

    文澳國小六年級學生衡沂，在國家地理知識大賽手繪地圖國小組獲得銀牌。（澎湖縣教育處提供）

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