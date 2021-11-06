中南部恐下探1字頭！ 天氣特急：最冷時段落在下週三、四

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天晚上至下週一深夜，冷空氣正式向南衝，預估最冷的時段將落在下週三至下週四期間，中南部低溫也將下探1字頭。（資料照）

2021/11/06 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕天氣觀測專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，現在全台還在溫暖偏熱，但其實鋒面已經來到北部海面，冷空氣即將南下，距離變天轉入初冬的時機點，也在倒數一天中，明天晚上至下週一深夜，冷空氣正式向南衝，預估最冷的時段將落在下週三至下週四期間，中南部低溫也將下探1字頭。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午透過臉書發文表示，今天至明天白天期間，冷空氣前線的鋒面率先通過，但鋒面結構偏弱，雨勢不會大，雨區集中在北北基宜一帶；新竹以南地區，天氣暫時還沒影響，還是暖熱、晴朗，高溫仍然直衝30度。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測，明天晚上至下週一深夜，冷空氣正式向南衝，同時水氣仍多，北部、宜蘭北花蓮全面轉濕冷，雨勢陣陣，但還是不大，整天的溫度也會是一路向下；中南部受到的影響較小，要入夜之後，才會有感降溫，愈往南，降溫感受愈慢也愈小。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，下週二至下週五期間水氣減少，乾冷空氣全面接手，除了迎風面的東半部偶有飄雨，全台大多數地區天氣晴朗，但日夜溫差逼近10度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，預計週三、週四是最冷的時候，北部、宜蘭涼意明顯，中南部低溫也終於下降至1字頭，尤其要留意深夜至清晨期間的「輻射冷卻」，可能會有特別低溫發生。預計下週末冷空氣就會減弱，天氣稍稍回暖。

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