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    下週一冷空氣南下低溫降至15度 北部、東北部雨勢明顯

    下週一冷空氣南下，氣象局指出，北部、東北部雨勢較明顯，低溫將降至15度至17度。（資料照）

    下週一冷空氣南下，氣象局指出，北部、東北部雨勢較明顯，低溫將降至15度至17度。（資料照）

    2021/11/06 16:44

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下週一將有一波冷空氣南下，一路影響台灣到下週五，會是先雨後乾的情況。中央氣象局預報員趙竑表示，下週一、下週二水氣較多，全台雲量增多，主要以北部、東北部較明顯，雨勢也同樣明顯；溫度方面，目前預報是東北季風等級，不過下週一開始溫度會明顯下降，北部、東北部、東半部低溫來到15度至17度、中南部及東南部18度至20度。

    趙竑表示，今日有道鋒面通過，後面還有一波較微弱東北風，降溫尚不明顯，感受上不會太涼冷，北部、東北部高溫可來到27度至29度，其他地區30度左右，各地低溫約為21度至22度；不過迎風面的北部、東半部會有局部短暫陣雨，中南部天氣都還不錯，但午後要留意山區有零星陣雨。

    天氣到下週一會有明顯變化。趙竑表示，下週一有新一波冷空氣南下，預估是東北季風等級，會一路影響到下週五。下週一冷空氣南下搭配華南雲雨區東移，全台各地雲量增多，降雨熱區以迎風面北部、東北部較明顯，東部、東南部、中部地區及南部山區也會有零星降雨，這樣的天氣將於續到下週二；下週三開始各地水氣就會減少，剩東半部有局部短暫陣雨，西半部則轉為乾冷的天氣型態。

    溫度方面，趙竑表示，下週一冷空氣南下後，溫度就會明顯下降，北部、東北部降幅降明顯，低溫來到15度至17度，中南部及東南部18度至20度，目前預估下週三晚間到下週四清晨最冷，北部低溫約在14度至16度；這樣涼冷的情況將會從下週一持續到下週五，下週六雖然東北季風有稍微減弱，溫度略微回升，不過後面緊接著又有一波東北風，但強度方面後續還要再觀察。

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