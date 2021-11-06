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    台鐵EMU3000型年底加入營運 20名車勤人員赴華航學服務

    台鐵20名車勤服務員生力軍已完成職前訓練，11月上線進行實務學習。（圖：台鐵局提供）

    台鐵20名車勤服務員生力軍已完成職前訓練，11月上線進行實務學習。（圖：台鐵局提供）

    2021/11/06 14:19

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵新城際電聯車EMU3000型自強號將於年底加入營運，交通部台鐵局餐旅服務總所主任蔡淑玲表示，新車上設有商務車廂，為提供旅客更好的服務，已全新招募20名車勤服務員，並於10月底前完成職前訓練後再赴中華航空學習服務流程，包含待客、儀態、送餐、服務態度、溝通技巧等；11月份將先到普悠瑪號、太魯閣號等自強號列車上進行見習，12月份再到新車上進行服務。

    台鐵局新招募的車勤服務員為8位男生、12位女生，這批具備大學以上學歷及英、日語能力的生力軍，日前已完成台鐵職前訓練課程，包含旅客接待、車上播音、AED操作、餐點服務、美姿美儀、車廂疏散訓練及實作演練等，現正準備進行實務學習。另外，台鐵局特別委請華航公司提供商務艙旅客服務訓練學程，主打「新服務、新軌跡」，透過從心出發的理念，進行空姐空少級的標竿學習，把客機座艙服務精神，轉移至台鐵新車的服務上，提供五星級全新商務車廂服務。

    蔡淑玲表示，這批車勤服務員剛進來的基本月薪約2萬5380元，不過另有車勤勞務酬給、售貨勞務酬給、最高級列車勞務酬給、播音、夜點費等，實際上月薪可到3萬5000元。另外，雖然當初有3名正取未來報到，不過隨即通知備取人員，並未耽誤受訓流程。

    EMU3000型設計理念首重安全節能，車身外觀則以「Silent Flow-靜謐的移動」為概念，外觀顏色主要以白色基底再搭配黑色系，車廂間則以紅色線條連結，以簡單俐落線條呈現速度感，內裝則分為一般車廂及商務車廂；目前規劃今年交車7列共84輛，其中有3列目標年底前投入營運，後續於111年交車15列共180輛、112年交車16列共192輛、113年將最後12列共144輛交付完畢。

    台鐵20名車勤服務員生力軍已完成職前訓練，11月上線進行實務學習。（圖：台鐵局提供）

    台鐵20名車勤服務員生力軍已完成職前訓練，11月上線進行實務學習。（圖：台鐵局提供）

    因應EMU3000型將加入營運，台鐵20名車勤服務員生力軍赴華航學航空級服務。（圖：台鐵局提供）

    因應EMU3000型將加入營運，台鐵20名車勤服務員生力軍赴華航學航空級服務。（圖：台鐵局提供）

    因應EMU3000型將加入營運，台鐵20名車勤服務員生力軍赴華航學航空級服務。（圖：台鐵局提供）

    因應EMU3000型將加入營運，台鐵20名車勤服務員生力軍赴華航學航空級服務。（圖：台鐵局提供）

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