「台中購物節快閃召集令」召集中獎者 綠營市議員批什麼神鬼邏輯？

台中市推「台中購物節快閃召集令」號召中獎者參加，綠營市議員批評「什麼神鬼邏輯？」（擷圖市府網站）

2021/11/06 21:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府為宣傳購物節，舉行快閃召集令，而對象是曾中獎的市民，民進黨市議員黃守達昨天在臉書ＰＯ文表達不滿，指中獎者才能參加的加碼抽獎活動，沒抽到已經很嘔，推出的加碼活動還限定中獎的幸運兒參加，到底什麼邏輯！

經發局表示，市府於台中購物節邁入第２個月之際，特別規劃中獎人快閃活動，感謝民眾對台中購物節活動的支持，也希望透過快閃活動創造活動議題，邀集中獎人一齊為活動公平性做見證，並再與市府一同號召民眾消費振興在地經濟，再次寫下消費登錄金額及活動APP下載的高峰。

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台中市推「台中購物節快閃召集令」 號召200名曾中獎的幸運得主11月13日一起到台中驛鐵道文化園區舊軌大草原，提供兩支iphone13手機給參加的中獎民眾抽獎，此外，經發局更精心為現場參與快閃活動的得獎者準備一人一份神秘小禮。

黃守達一看，非常憤怒在臉書PＯ文，指第三屆台中購物節耗資3.8億公帑讓全民抽現金，但不僅能被幸運之神眷顧到的民眾是少數中的少數，現金更沒辦法確保回流台中、振興地方。

黃守達指出，不分朝野，許多議員皆對購物節效益提出質疑，但台中市政府完全聽不下去，堅持不調整沒想到，扯還能更扯。

黃守達表示，盧市府持續推出加碼抽活動，現已到第四期，今日更推出召集令加碼抽獎活動。但仔細一看，這些加碼抽參加資格竟然都是「購物節中獎者」？這到底是什麼神鬼邏輯？購物節的設計難以雨露均霑，沒抽到已經很嘔，推出的加碼活動還限定中獎的幸運兒參加？

黃守達強調，11月13日的快閃召集令還要把中獎者通通聚在一起，是打算舉辦台中購物節讚頌大會嗎？這兩種活動，除了刻意營造許多人中獎的景況外，還能怎麼解讀？對台中市民、對振興地方，到底能有什麼幫助？

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