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    核電廠相關設施竟供電不穩！ 原能會要求查明肇因

    核二廠。（資料照，台電提供）

    核二廠。（資料照，台電提供）

    2021/11/05 21:26

    〔記者楊綿傑／台北報導〕核二廠減容中心發生停電導致焚化爐跳機急停事件，雖並無發生輻射異常狀況，但重要設施供電竟然會有不穩情形，也引發台電是否螺絲又鬆的關注，原能會強調會督促台電查明原因、進行檢討，並要求更換損壞的袋式過濾器，才會核准相關設備再運作。

    核二廠減容中心於本月3日下午3時44分因外部供應電力喪失，焚化爐自動切換至緊急停機模式，並於停機過程中發生袋式過濾器損壞之事件。原能會指出，經查減容中心喪失外電原因，因提供電力之金山線因供電不穩而跳電，焚化爐在緊急停機模式下，因未完全燃燒的火星被吸進袋式過濾器中，火星累積後復燃進而造成袋式過濾器損壞。

    原能會官員受訪時說明，減容中心焚化爐燃燒後，相關高溫煙霧、飛灰等會經過一關又一關的處理，首先會經過驟冷器，使其降溫到攝氏200度左右，然後會經過類似空氣清淨機的濾網過濾，先是袋式過濾器，再經過絕對過濾器，而後還會經過洗滌塔，最後面還設有流程輻射監測器，將燃燒過程排放物做監測及記錄。

    原能會官員表示，此次事件後已檢查確認袋式過濾器下游的絕對過濾器無破損情形，且減容中心廠房內的流程輻射監測器未發出輻射異常警報，確認本次過濾器破孔事件並未發生輻射異常情形，但袋式過濾器卻燒破洞，這可能顯示袋式過濾器效能已不佳，待冷卻後，會要求台電拆下做更換。

    原能會也提到，目前減容中心焚化爐為停機狀態，將持續嚴密監控放射性物料設施安全狀況，要求台電查明肇因並確實檢討相關作業程序，以確保焚化爐之運轉安全，同時也要求台電落實對地方政府的通報機制，進一步讓民眾安心、放心。

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