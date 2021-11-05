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    全開了！北市動物園、兒童新樂園、天文館明起取消人數限制

    台北市立動物園、天文館、兒童新樂園及市立圖書館等社教機構，11月6日起取消入園（館）上限人數。（記者蔡亞樺攝）

    台北市立動物園、天文館、兒童新樂園及市立圖書館等社教機構，11月6日起取消入園（館）上限人數。（記者蔡亞樺攝）

    2021/11/05 19:49

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情和緩穩定，台北市教育局今晚宣布，市立動物園、天文館、兒童新樂園及市立圖書館等社教機構，從明日起取消入園（館）上限人數，但須落實實聯制及全程佩戴口罩，市民可以盡情享受社教及育樂服務。

    教育局指出，11月6日起取消動物園、天文館、兒童新樂園入園（館）上限人數，仍須配合實聯制登記，量額溫，除飲食外須全程佩戴口罩；圖書館、天文館、青少年發展處（除4樓舞蹈教室仍在施工）館內空間均已全面開放。

    市立圖書館部分，教育局表示，配合中央公布圖書館防疫指引，圖書館取消容留人數管制，但民眾保持1.5公尺安全社交距離；貓空纜車動物園南站因配合貓纜換纜作業，暫不開放，等到換纜完成貓纜復駛後再開放，動物園其餘展館皆已開放。

    教育局表示，青少年發展處室內及運動場館均已全面恢復原有容留人數，民眾於運動場館運動期間得不配戴口罩，但離開運動場域除飲食外仍須全程配戴口罩。兒童新樂園室內遊戲區「寶貝叢林歷險館」，目前採現場預約制，場次減半，由每場次50人調整為每場次80人入場。

    至於飲食管制部分，教育局表示，兒童新樂園取消美食街總量及人流管制，天文館維持指定室內休憩區域飲食，入座採梅花桌及維持社交距離1.5公尺，並移除桌面防疫隔板。教育局將持續觀察疫情態勢，循序漸進，逐步放寬管制。

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