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    第2屆全國金牌農村 竹縣寶山新城奪銀 新埔旱坑奪銅

    新竹縣寶山鄉新城社區贏得全國「第2屆金牌農村競賽」的銀牌農村美名，獲得縣府獎勵6萬元。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉新城社區贏得全國「第2屆金牌農村競賽」的銀牌農村美名，獲得縣府獎勵6萬元。（記者黃美珠攝）

    2021/11/05 18:49

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕全國「第2屆金牌農村競賽」結果出爐，新竹縣寶山鄉新城社區及新埔鎮旱坑社區分獲「銀牌農村」、「銅牌農村」，是新竹縣在2018年由北埔鄉南埔社區獲得第1屆金牌農村的榮耀後再度發光，縣長楊文科有先見之明，日前就已經提早各頒6萬跟3萬元獎勵金與獎座，肯定這兩個社區的努力。

    楊文科說，寶山新城跟新埔旱坑2個社區能在全國眾多社區中奪牌，表示新竹縣的農村社區再生非常落實，他期待經由金牌農村競賽選拔，引導農村社區找到更好的發展方向，讓年輕人找回對家鄉的認同感。

    縣府農業處表示，這次全國共有784個農村社區參與競賽，經縣市政府及農委會的審、評，共有23個進入決賽，最後競賽結果有5處金牌農村、5處銀牌農村以及9處銅牌農村，農委會將在16日頒獎表揚。

    農業處表示，寶山新城社區以種柑橘、甘蔗、綠竹筍等農產為主，鄰近竹科，社區內年輕勞動力紛紛出走成為科技人。社區為了扭轉傳統農業的頹勢，2013年通過農村再生計畫後，就透過政府的資源，找回自己社區的傳統農產業～黑糖，復耕甘蔗並鼓勵友善耕種，開發出黑糖爆漿包等多元黑糖加工製品，進而開發系列「農村體驗遊程」，最後更把社區傳統甘蔗產業打造六級化的經營模式，成立「新城風糖公司」，透過農村企業化的經營創造在地回饋機制，引人回流農村。

    新埔旱坑社區以柿餅加工聞名全台，「手工製」的傳統原味柿餅更是當地的產業文化之一，比起其他大量機器生產的產業，平添傳統感覺。

    旱坑社區在2014年獲核定農村再生計畫以來，致力發展柿餅教育園區，供應柿餅、柿干、柿霜等，也提供產業及生態導覽解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程規劃等。各柿餅加工農場也結合柿染工坊的體驗活動，豐富了旱坑社區特色產業。

    新竹縣新埔鎮旱坑社區贏得全國「第2屆金牌農村競賽」的銅牌農村美名，獲得縣府獎勵3萬元。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮旱坑社區贏得全國「第2屆金牌農村競賽」的銅牌農村美名，獲得縣府獎勵3萬元。（記者黃美珠攝）

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