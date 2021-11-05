林右昌感謝基隆衛生局團隊陪他「賣肝」 才能守住疫情

基隆市衛生局今天（5日）舉辦護理師表揚活動，基隆市長林右昌（左）親自表揚多位資深同仁。（記者俞肇福攝）

2021/11/05 18:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市衛生局今天（5日）舉辦護理師表揚活動，基隆市長林右昌親自表揚多位資深同仁，林右昌說，他在今年疫情最緊張期間，每天凌晨2、3時還在跟衛生局同仁討論防疫工作，那一段時間讓他一口氣瘦了瘦了10公斤；對於衛生局同仁跟著他「賣肝」，林右昌特別深深一鞠躬，感謝衛生局防疫團隊。

林右昌說，自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情爆發以來，所有護理人員堅守崗位在第一線為民服務，基隆市能夠有這麼好的防疫成果，都要歸功於所有同仁的辛苦，他並表示在疫情最緊張的6月時，每天凌晨2、3時還在跟衛生局同仁討論疫調等業務，也讓他一口氣瘦了10公斤。

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他指出，台北市是全國醫療資源最充沛的都市，本來依照中央的設想，在台灣有本土疫情發生時，是台北市要去支援其他縣市，但這次卻變成全國各縣市在支援台北，基隆又跟台北在同一個生活圈，讓他在那幾個月每天吃不好也睡不著，幾乎是間接實行了「一六八」。

對於衛生局同仁跟著他「賣肝」，林右昌以深深一鞠躬向大家表達謝意，他還說基隆市的疫苗施打率在本島各縣市排名第一，第一劑施打率破76%、第二劑也達到40%，這也都要歸功於大家的付出。

今日接受頒獎的衛生局（所）資深護理人員，包括服務屆滿35年的食藥科衛生稽查員洪子涵，服務屆滿30年的中山區衛生所陳慧真，服務屆滿20年有醫政科曾梓芸、保健科顏秀玫及施雅馨等3人，服務屆滿15年有安樂區鄭婉月、中山區蕭立勤及信義區張詩佳；服務屆滿10年有行政科長薄景華、七堵區曾明珠及許惟娟等人。

基隆市衛生局今天（5日）舉辦護理師表揚活動，基隆市長林右昌親自表揚多位資深同仁，並與同仁合影。（記者俞肇福攝）

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