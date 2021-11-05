為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謠言終結站》老翁因努責現象昏倒？ 查核平台：無法證實關聯性

    社群平台近日流出「努責現象」的27秒影片。（圖擷取自《MyGoPen》官網）

    社群平台近日流出「努責現象」的27秒影片。（圖擷取自《MyGoPen》官網）

    2021/11/05 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一隻關於「努責現象」的27秒影片，只見畫面中的老翁站起後倒下，很不舒服，而查核平台透過反搜機制及求證專業醫師後指出，無法確認影片與「努責現象」的關聯性，而影片源頭則稱老先生昏倒，是因高血壓所致。

    根據查核平台《MyGoPen》所發布的報告指出，近日社群平台流傳一段影片，敘述指出：「老翁運動時用力憋氣會導致胸腔內壓增高，血壓突然上升，靜脈迴流減少，心臟輸出不足所產生的現象」，並呼籲中老年人，應該注意自身狀況，勿貿然彎腰搬重物。

    查核平台透過影片反搜工具InVID查詢，可以檢索到泰國電視台《BUGABOO.TV》2021 年10月13日的新聞。該篇報導指出，這段影片來自抖音帳號「nokrujirada」。其原文敘述應為「長時間蹲下又很快站起所引起，加上年紀大，導致低血壓」，與「努責現象」無關。

    台南市立安南醫院復健科主治醫師洪啟堯解釋，「努責現象」是指血壓在憋氣的過程中造成落差。查閱後網傳影片後，無法判斷年長男性昏倒與該現象的關聯性。而姿勢性低血壓、或中風、血管爆掉等狀況都有可能導致忽然間倒下來，因此無法斷言。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惡劣！日本2男虐450隻狗 58隻小型犬慘失明
    2021/11/04 23:38

    惡劣！日本2男虐450隻狗 58隻小型犬慘失明
    謠言終結站》林試所教你正確防範虎頭蜂的方法？查核平台：錯誤！
    2021/11/02 21:46

    謠言終結站》林試所教你正確防範虎頭蜂的方法？查核平台：錯誤！

    十年有成 弘暉機構回老家推案
    中國陷入「疫」團亂 北京要在外居民「先別回來」
    2021/11/02 05:30

    中國陷入「疫」團亂 北京要在外居民「先別回來」
    謠言終結站》中國財團倒閉引恆大炸樓？查核平台：錯誤訊息
    2021/10/26 16:31

    謠言終結站》中國財團倒閉引恆大炸樓？查核平台：錯誤訊息

    New Focus Lv2超質型
    神龕旁陪美女喝酒 他急撥求救電話：我被帶到異度空間
    2021/05/28 22:50

    神龕旁陪美女喝酒 他急撥求救電話：我被帶到異度空間
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播