謠言終結站》老翁因努責現象昏倒？ 查核平台：無法證實關聯性

社群平台近日流出「努責現象」的27秒影片。（圖擷取自《MyGoPen》官網）

2021/11/05 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一隻關於「努責現象」的27秒影片，只見畫面中的老翁站起後倒下，很不舒服，而查核平台透過反搜機制及求證專業醫師後指出，無法確認影片與「努責現象」的關聯性，而影片源頭則稱老先生昏倒，是因高血壓所致。

根據查核平台《MyGoPen》所發布的報告指出，近日社群平台流傳一段影片，敘述指出：「老翁運動時用力憋氣會導致胸腔內壓增高，血壓突然上升，靜脈迴流減少，心臟輸出不足所產生的現象」，並呼籲中老年人，應該注意自身狀況，勿貿然彎腰搬重物。

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查核平台透過影片反搜工具InVID查詢，可以檢索到泰國電視台《BUGABOO.TV》2021 年10月13日的新聞。該篇報導指出，這段影片來自抖音帳號「nokrujirada」。其原文敘述應為「長時間蹲下又很快站起所引起，加上年紀大，導致低血壓」，與「努責現象」無關。

台南市立安南醫院復健科主治醫師洪啟堯解釋，「努責現象」是指血壓在憋氣的過程中造成落差。查閱後網傳影片後，無法判斷年長男性昏倒與該現象的關聯性。而姿勢性低血壓、或中風、血管爆掉等狀況都有可能導致忽然間倒下來，因此無法斷言。

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