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    諸羅山盃停辦 不分黨派議員要求復辦

    諸羅山盃去年有249隊參賽。（資料照）

    諸羅山盃去年有249隊參賽。（資料照）

    2021/11/05 14:44

    〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕全國規模最大的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」已舉辦23屆，今年嘉義市政府考量疫情，認為小學生尚無法接種疫苗，10月宣布取消辦理原本12月中旬登場的實體賽事，消息一出，引發強烈反彈，挨批「決定太早」，此議題今天上午在議會發酵，不分黨派議員共5位直指，國內疫情趨緩，不要讓即將畢業的學生有遺憾，要求重新考慮復辦，教育處長林立生回應時允諾，一週內向議會報告討論後的決定。

    今天上午，議會定期會排定教育處等局處進行工作報告，台聯黨蔡永泉、國民黨張秀華、民進黨黃露慧、無黨籍戴寧、蔡榮豐5位議員都發言關注諸羅山盃少棒賽停辦一事，指國內疫情趨緩，疾呼教育處重新思考復辦的可行性，可採彈性方式處理，不要讓小選手留下遺憾！

    蔡永泉抨擊說，市府為了行事方便，10月就以擔心造成防疫破口為由宣布停辦此賽事，但目前國內疫情管控平穩，阻絕疫情於境外，該賽事往年都有200多隊參賽，若今年國外隊伍無法來台，也不能喊停就停，或可考慮延至寒假期間舉辦。

    戴寧說，9月國內疫情趨緩後，賽事活動陸續展開，嘉市為棒球原鄉，市府倉促決定停辦此賽事的決定，讓家長錯愕，更讓小選手期待比賽的希望落空。

    蔡榮豐說，此賽事第1至第20屆都為嘉市主辦，第20屆以後才委外辦理，建議若復辦，可由市府自行主辦，賽事相關球場、裁判等事宜，地方也會協助。

    黃露慧、張秀華也都呼應賽事復辦的可行性，要求市府再做彈性處理，一週內向議會報告討論後的決定。

    林立生說，上一屆諸羅山盃少棒賽向體育署申請經費250萬元、市府自籌經費200萬元，今年考量疫情因素，未向體育署申請經費；此賽事屬競爭型賽事，可帶動運動經濟，若要續辦，除防疫條件外，也要考量場地、裁判、人力等配置，對此市府相關單位會再行討論後，向議會報告決定。

    嘉市體育會棒球委員會總幹事陳榮昌受訪表示，有關諸羅山盃賽事，不論停辦或復辦，都會配合市府決定，全力協助。

    國民黨嘉市議員張秀華（右）向市府教育處長林立生（左）質詢，疾呼教育處重新思考諸羅山盃少棒賽復辦的可行性。（記者丁偉杰翻攝）

    國民黨嘉市議員張秀華（右）向市府教育處長林立生（左）質詢，疾呼教育處重新思考諸羅山盃少棒賽復辦的可行性。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉市無黨籍議員蔡榮豐建議，若諸羅山盃少棒賽復辦可由市府自行主辦，地方也會協助。 （記者丁偉杰翻攝）

    嘉市無黨籍議員蔡榮豐建議，若諸羅山盃少棒賽復辦可由市府自行主辦，地方也會協助。 （記者丁偉杰翻攝）

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