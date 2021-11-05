加碼券獎號全出爐！誰中最多次？誰贏最多錢？ 懶人包報你知

加碼券末2碼的總中獎覆蓋率。（圖由網友張郁佳授權提供）

2021/11/05 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕隨著第四週面額500元的「地方創生券」抽出，自10月12起，為期一個月的加碼券抽獎正式結束，本報特別為讀者整理「各週抽獎獎號」圖表外，也有網友貼出「加碼券速查」神器，以及「中籤率最高的神號」與「中獎金額最高」的天選之人。

根據《吾言少女》的臉書貼文，她指出，天氣逐漸變冷，沒抽到加碼券的「天邊人（天選邊緣人）」更是孤單寂寞覺得冷，因此她特別精製「中籤率最高的神號」及「中獎金額最高」的相關表格，一圖讓你秒懂誰是「國家級天選之人」。

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而本報也幫網友特製「加碼券中獎號碼一次看」的圖表，以面額、抽獎時間、中獎號碼做為分類依據，同時用色塊標出同週抽出的號碼，讓讀者一目了然，不過值得特別注意的是，每人每週，僅能中籤一次。或也可使用熱心網友整理的《五倍加碼券速查》搜尋。

對此，網友表示：「大家一致聰明的閃過國旅券的17」、「進化成超級絕緣人！」、「熊好券也沒登記到」、「我是緣外人」、「感謝整理」、「數學和邏輯都很好，分析的很淸楚」、「全摃龜，沒機會了」、「同是天涯邊緣人」、「69...是多愛69，只有69出。」

加碼券「中獎金額最高」的天選之人。（圖由吾言少女授權提供）

加碼券中獎號碼一次看。（本報製圖）

加碼券末3碼幸運兒。（圖由吾言少女授權提供）

加碼券末2碼中獎次數。（圖由吾言少女授權提供）

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