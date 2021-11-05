北市動物園穿山甲館明開放 樹獺「葉夏」首度見客

涉世未深的「葉夏」一臉呆萌。（台北市立動物園提供）

2021/11/05 12:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕受到疫情影響，台北市立動物園5月15日起首度封園，疫情趨緩，動物園陸續解封開放，人氣最夯的半室內場館「穿山甲館」會與遊客近距離接觸，至今尚未開放，園方宣布，明日穿山甲館將開館迎賓，歡迎大家一起來看樹獺三兄弟。

今年初聖地亞哥動物園傳出8隻大猩猩確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），是全球最早傳出靈長類動物確診消息的地方。穿山甲館的小型靈長類動物棉頭絹猴，跟遊客幾乎是零距離，因此園方採取較高規格的防疫管理，暫緩穿山甲館對外開放，隨著疫情趨緩也滾動調整開放。

請繼續往下閱讀...

園方指出，穿山甲館裡住著超人氣的動物「二趾樹獺」，體型比暱稱微笑樹獺的三趾樹獺還要大、毛髮更長、眼睛更大，前肢有2趾，和有3趾的後肢幾乎等長，是獨居的夜行性動物，但在穿山甲館裡，白天也可能看得到牠們在活動，尤其是吃飯時間。

園方表示，「葉黃」是最早進駐穿山甲館的二趾樹獺，最近喜歡窩在仿岩的凹洞休息，弟弟「葉紫」有時窩在巢箱裡；1歲半「葉夏」8月加入來到穿山甲館，還沒見過遊客，可以看到牠坐在扶手上休息。3兄弟在穿山甲館各有喜歡的角落，但一到餵食時間，「葉黃」和「葉紫」通常提早回到巢箱中等待，保育員也會預留食物給動作最慢的「葉夏」。

園方提到，除了樹獺三兄弟，同樣吸睛的棉頭絹猴家族在樹叢間跳躍，館裡的淡水河流裡更是壯觀，象魚、穗鬚原鯉、黑帝王魟、赫氏萎鰓麗魚等魚群，在水中悠游，是不能錯過的參觀景點。

1歲半的二趾樹獺「葉夏」8月剛加入哥哥的行列來到穿山甲館。（台北市立動物園提供）

棉頭絹猴：穿山甲館明天要重新開放了！（台北市立動物園提供）

二趾樹獺「葉黃」喜歡爬高高。（台北市立動物園提供）

二趾樹獺「葉紫」：在二趾樹獺的世界裡，沒有最慢，只有更慢！（台北市立動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法