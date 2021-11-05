八里輕軌綜合規劃 將納地方「綠軸計畫」

新北市長侯友宜針對市議員鄭戴麗香整合地方意見提出的「八里輕軌都市景觀綠軸計畫」構想，表示肯定；捷運局表示將納入後續的綜合規劃內容。（記者何玉華攝）

2021/11/05 12:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動減碳政策，以2030年打造八里為淨零碳示範區為目標，被視為當地重要交通建設的八里輕軌推動，新北市長侯友宜今（5日）在回應市議員鄭戴麗香質詢時表示，八里輕軌不單是一個交通運輸，還是一個觀光旅遊的交通工具，配合淨零碳示範區目標，會沿著八里輕軌廊帶打造一個親水環境，結合休閒觀光以及產業園區，帶動八里宜居發展。

鄭戴麗香指出，針對八里輕軌的6個車站，與區長、里長多次研討提出「八里輕軌都市景觀綠軸計畫」的構想，從淡水延伸到八里，結合濱海自行車道、挖子尾生態園區、十三行博物館，新設迎賓景觀、沿線營造綠帶、站點主街道做綠化改善，提升整體景觀。

請繼續往下閱讀...

接著串聯到下罟子漁港，種植抗風植栽、規劃海岸自然森林休憩區、河堤綠化等，打造臨河生態軸帶，建構海岸自然公園；鄭戴麗香說，輕軌沿線的綠美化景觀連結，再到下罟子漁港吃海鮮、買海鮮，將會是豐富的一日遊。

捷運局長李政安說，八里輕軌可行性研究已在9月2日修正報告函送交通部，交通部於10月25日核轉行政院審議中，近期可望通過，會在接下來的綜合規劃、基本設計納入綠軸計畫的建議，結合綠帶做一個景觀車站的設計，加上車站的公共藝術塑造出景觀，連接自行車道、友善人行空間，讓八里輕軌不僅提供淡水河左、右岸跟台北捷運連結外，也可以連結到觀光景點。

侯友宜說，八里輕軌將不只是交通運輸，還是一個觀光休閒旅遊的交通工具，八里未來要做凈零碳社區，就一定要用親水的環境結合綠色的環境休閒產業，帶動八里宜居發展；同時一定要跟淡江大橋做好介接，避免二次施工，等淡江大橋2024完工的時候，也要啟動八里輕軌的場站設備設施，沿著軌道、自行車道、人行步道，還有綠環境、水環境一起營造到下罟子漁港，讓下罟子漁港成為觀光漁業產業、吃海鮮美食的好地方。

侯友宜也提到，八里纜車BOO（Build-Operate-Owner） 招商不易，會想辦法突破，一定要有一個特殊的觀光景點或特殊路線結合八里輕軌，帶動八里的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法